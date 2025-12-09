Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phải quy định thời gian thông báo tối thiểu trước khi xả lũ

Phan Hậu
Phan Hậu
09/12/2025 19:46 GMT+7

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh phải thực hiện ngay việc rà soát toàn diện quy trình vận hành và phải quy định cụ thể thời gian thông báo tối thiểu trước khi xả lũ cho cơ quan, đơn vị, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 9.12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản gửi các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, các đơn vị khai thác hồ chứa liên tỉnh yêu cầu rà soát quy trình vận hành, trong đó có tình huống vận hành xả lũ.

Phải quy định thời gian thông báo tối thiểu trước khi xả lũ - Ảnh 1.

Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) vận hành xả lũ

ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh phải rà soát, đánh giá toàn diện việc vận hành, công tác tổ chức thực hiện trong thời gian quan, diễn biến tình hình mưa, lũ làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan.

Trước tháng 4.2026, các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh quy trình vận hành, trong đó phải ưu tiên dành dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du, quy định mực nước trước lũ linh hoạt để tăng tối đa dung tích phòng lũ.

Các hồ phải sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của hồ để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du.

Các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi phải quy định cụ thể thời gian tối thiểu thông báo trước khi vận hành xả lũ; phương thức truyền tin, cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng (thời gian, lưu lượng, phạm vi và mức độ ngập…).

Chủ các công trình phải có giải pháp truyền tin, cảnh báo khi không có sóng điện thoại, mất điện. Cập nhật dữ liệu, chia sẻ dữ liệu quan trắc, vận hành công trình; quy chế phối hợp với chính quyền cấp xã, đơn vị liên quan ở hạ du để theo dõi, giám sát, cung cấp thông tin liên quan phục vụ quản lý, vận hành.

Các đơn vị quy định cụ thể về quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, tính toán dòng chảy đến hồ; quan trắc hạ lưu hồ chứa và quy trình vận hành cửa van; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đến từng đơn vị, cá nhân để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các chủ hồ, đơn vị khai thác hồ chứa liên tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thu thập số liệu vết lũ phục vụ cập nhật hoặc xây dựng mới phương án ứng phó thiên tai cho công trình, bản đồ ngập lụt hạ du, hành lang thoát lũ và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp các hồ chứa sát với thực tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hồ chứa nước sau mùa lũ năm 2025, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo. Trong đó, các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi đặc biệt quan trọng phải gửi báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15.1.2026.

Tin liên quan

'Thủy điện xả lũ gây thiệt hại thì phải đền bù, thậm chí xử lý hình sự'

'Thủy điện xả lũ gây thiệt hại thì phải đền bù, thậm chí xử lý hình sự'

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị rà soát lại tất cả những địa phương có dự án thủy điện, nếu việc xả lũ gây thiệt hại cho người dân thì phải đền bù thỏa đáng, thậm chí xử lý hình sự nếu ảnh hưởng đến tính mạng.

Khám phá thêm chủ đề

Xả lũ Mưa lũ mưa lũ cực đoan Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận