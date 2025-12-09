Phải quy định thời gian thông báo tối thiểu trước khi xả lũ

Ngày 9.12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản gửi các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, các đơn vị khai thác hồ chứa liên tỉnh yêu cầu rà soát quy trình vận hành, trong đó có tình huống vận hành xả lũ.

Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) vận hành xả lũ ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh phải rà soát, đánh giá toàn diện việc vận hành, công tác tổ chức thực hiện trong thời gian quan, diễn biến tình hình mưa, lũ làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan.

Trước tháng 4.2026, các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh quy trình vận hành, trong đó phải ưu tiên dành dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du, quy định mực nước trước lũ linh hoạt để tăng tối đa dung tích phòng lũ.

Các hồ phải sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của hồ để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du.

Các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi phải quy định cụ thể thời gian tối thiểu thông báo trước khi vận hành xả lũ; phương thức truyền tin, cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng (thời gian, lưu lượng, phạm vi và mức độ ngập…).

Chủ các công trình phải có giải pháp truyền tin, cảnh báo khi không có sóng điện thoại, mất điện. Cập nhật dữ liệu, chia sẻ dữ liệu quan trắc, vận hành công trình; quy chế phối hợp với chính quyền cấp xã, đơn vị liên quan ở hạ du để theo dõi, giám sát, cung cấp thông tin liên quan phục vụ quản lý, vận hành.

Các đơn vị quy định cụ thể về quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, tính toán dòng chảy đến hồ; quan trắc hạ lưu hồ chứa và quy trình vận hành cửa van; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đến từng đơn vị, cá nhân để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các chủ hồ, đơn vị khai thác hồ chứa liên tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thu thập số liệu vết lũ phục vụ cập nhật hoặc xây dựng mới phương án ứng phó thiên tai cho công trình, bản đồ ngập lụt hạ du, hành lang thoát lũ và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp các hồ chứa sát với thực tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hồ chứa nước sau mùa lũ năm 2025, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo. Trong đó, các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi đặc biệt quan trọng phải gửi báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15.1.2026.