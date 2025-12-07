Xử phạt 2 người lan truyền clip sai sự thật về mưa lũ ở Đắk Lắk

Ngày 7.12, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt 2 người phụ nữ đăng clip và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ tại xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk). Hành vi của cả 2 gây hoang mang dư luận và làm nhiễu thông tin trong thời điểm thiên tai diễn biến phức tạp.

Hai người này bị xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau xử phạt 2 phụ nữ đăng clip và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ ẢNH: CACC

Theo hồ sơ, ngày 21.11, một phụ nữ 38 tuổi ở P.Tân Thành (Cà Mau) đăng clip trên mạng xã hội Facebook, mô tả tình hình mưa lũ ở xã Hòa Thịnh nhưng không đúng sự thật. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, đoạn clip nhanh chóng lan rộng, kéo theo các bình luận sai lệch, trong đó có tài khoản của một phụ nữ 29 tuổi.

Cả 2 thừa nhận với cơ quan công an, đăng tải và bình luận khi chưa xác minh nội dung. Người đăng clip đã tự tháo gỡ và cam kết không tái phạm, sau khi được giải thích về mức độ vi phạm.

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dùng mạng xã hội cần thận trọng, không chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung giả mạo được dựng để câu view, câu like. Việc phát tán tin giả không chỉ gây hoang mang, mà còn ảnh hưởng đến công tác ứng phó mưa lũ của địa phương và lực lượng chức năng.