Xử phạt 2 người lan truyền clip sai sự thật về mưa lũ ở Đắk Lắk

Gia Bách
Gia Bách
07/12/2025 15:52 GMT+7

Công an Cà Mau vừa xử phạt 2 phụ nữ đăng clip và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), gây hoang mang dư luận.

Ngày 7.12, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt 2 người phụ nữ đăng clip và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ tại xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk). Hành vi của cả 2 gây hoang mang dư luận và làm nhiễu thông tin trong thời điểm thiên tai diễn biến phức tạp.

Hai người này bị xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Cà Mau xử phạt 2 người lan truyền clip mưa lũ ở Đắk Lắk sai sự thật- Ảnh 1.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau xử phạt 2 phụ nữ đăng clip và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ

ẢNH: CACC

Theo hồ sơ, ngày 21.11, một phụ nữ 38 tuổi ở P.Tân Thành (Cà Mau) đăng clip trên mạng xã hội Facebook, mô tả tình hình mưa lũ ở xã Hòa Thịnh nhưng không đúng sự thật. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, đoạn clip nhanh chóng lan rộng, kéo theo các bình luận sai lệch, trong đó có tài khoản của một phụ nữ 29 tuổi.

Cả 2 thừa nhận với cơ quan công an, đăng tải và bình luận khi chưa xác minh nội dung. Người đăng clip đã tự tháo gỡ và cam kết không tái phạm, sau khi được giải thích về mức độ vi phạm.

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dùng mạng xã hội cần thận trọng, không chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung giả mạo được dựng để câu view, câu like. Việc phát tán tin giả không chỉ gây hoang mang, mà còn ảnh hưởng đến công tác ứng phó mưa lũ của địa phương và lực lượng chức năng.

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, P.V.N.T (chủ tài khoản TikTok "Chính trị VN") vừa bị xử phạt vì đã thu thập hình ảnh, tiểu sử để dàn dựng, cắt ghép video clip đăng tải trên tài khoản có nội dung sai sự thật về đại tá Trần Thị Kim Lý - hiện là Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP.HCM nhằm thu hút người đọc, tăng lượt tương tác.

