Cà Mau: Bị phạt vì đăng clip sai sự thật trên TikTok về tinh gọn bộ máy

Gia Bách
Gia Bách
08/11/2025 14:29 GMT+7

Một người đàn ông ở Cà Mau vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng lại các video xuyên tạc chính sách tinh gọn bộ máy hành chính của Đảng và Nhà nước trên TikTok.

Ngày 8.11, tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.L (48 tuổi, ở P.Vĩnh Trạch, Cà Mau) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân"; mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Cà Mau: Bị phạt vì đăng clip sai sự thật trên TikTok về tinh gọn bộ máy- Ảnh 1.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.L

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, L. đã dùng tài khoản Tiktok cá nhân để đăng tải lại nhiều video có nội dung sai lệch, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính. Những nội dung này không chỉ bóp méo bản chất vấn đề được dư luận quan tâm mà còn gây hiểu nhầm trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan công quyền.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, L. thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ toàn bộ các video sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin trên mạng xã hội, nhất là các nội dung chưa được kiểm chứng. Việc phát tán thông tin sai sự thật không chỉ làm nhiễu loạn dư luận mà còn xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

