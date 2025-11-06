Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ, nghi phạm treo cổ tự tử

Gia Bách
Gia Bách
06/11/2025 10:01 GMT+7

Hai mẹ con ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng (Cà Mau) được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, cơ thể có nhiều vết chém.

Sáng 6.11, người dân ấp Cái Ngay (xã Thanh Tùng, Cà Mau) bàng hoàng phát hiện hai mẹ con bà T.T.T (47 tuổi) và N.N.K.A (9 tuổi) tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết chém.

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của bà T. im lặng bất thường. Sau khi gọi không ai trả lời, một số người phá cửa xông vào thì phát hiện cả 2 đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Cà Mau: Hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ, nghi phạm treo cổ tự tử - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường phát hiện hai mẹ con tử vong

ẢNH: CTV

Một nguồn tin tại hiện trường cho biết, các vết máu đã khô, ước tính thời điểm 2 nạn nhân tử vong trước khi được phát hiện khoảng 5 giờ đồng hồ.

Sau đó, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau và Công an xã Thanh Tùng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ án.

Cũng theo nguồn tin trên, nghi phạm trong vụ án là ông P.V.L (58 tuổi) cũng được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở xã Cái Nước.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến người dân địa phương bàng hoàng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ.

Tin liên quan

Vụ hai mẹ con tử vong bất thường: Nghi án phóng hỏa rồi tự sát

Vụ hai mẹ con tử vong bất thường: Nghi án phóng hỏa rồi tự sát

Từ dấu hiệu tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định người con trai đã phóng hỏa khiến người mẹ tử vong rồi dùng dao tự sát.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong treo cổ tự tử cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận