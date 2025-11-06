Cà Mau: Hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ, nghi phạm treo cổ tự tử

Sáng 6.11, người dân ấp Cái Ngay (xã Thanh Tùng, Cà Mau) bàng hoàng phát hiện hai mẹ con bà T.T.T (47 tuổi) và N.N.K.A (9 tuổi) tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết chém.

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của bà T. im lặng bất thường. Sau khi gọi không ai trả lời, một số người phá cửa xông vào thì phát hiện cả 2 đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường phát hiện hai mẹ con tử vong ẢNH: CTV

Một nguồn tin tại hiện trường cho biết, các vết máu đã khô, ước tính thời điểm 2 nạn nhân tử vong trước khi được phát hiện khoảng 5 giờ đồng hồ.

Sau đó, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau và Công an xã Thanh Tùng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ án.

Cũng theo nguồn tin trên, nghi phạm trong vụ án là ông P.V.L (58 tuổi) cũng được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở xã Cái Nước.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến người dân địa phương bàng hoàng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ.