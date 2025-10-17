Một học sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Chiều 17.10, bà Trịnh Thị Nguyên, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cho biết đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 học sinh nam đang học lớp 12 trên địa bàn xã này bị tử vong.

Thời điểm nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng gần 12 giờ cùng ngày, tại khu vực một cây xăng trên địa bàn xã Quảng Bình xảy ra xô xát giữa 2 học sinh (đều đang học Trường THPT Đặng Thai Mai, và chưa rõ danh tính).

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nam sinh lớp 12 đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào người nam sinh lớp 11 khiến nạn nhân bỏ chạy. Nam sinh lớp 12 tiếp tục đuổi theo để đánh thì bất ngờ nam sinh lớp 11 dùng dao đâm vào người nam sinh lớp 12, em này gục tại chỗ.

Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nam sinh lớp 12 đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều học sinh khác đứng xung quanh nhưng không ai kịp can ngăn. Một người có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đoạn video này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.



