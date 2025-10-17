Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Một học sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Minh Hải
Minh Hải
17/10/2025 16:56 GMT+7

Một nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, Thanh Hóa) đã bị một nam sinh lớp 11 (học cùng trường) dùng dao đâm tử vong.

Chiều 17.10, bà Trịnh Thị Nguyên, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cho biết đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 học sinh nam đang học lớp 12 trên địa bàn xã này bị tử vong.

Một học sinh lớp 12 bị đâm tử vong- Ảnh 1.

Thời điểm nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng gần 12 giờ cùng ngày, tại khu vực một cây xăng trên địa bàn xã Quảng Bình xảy ra xô xát giữa 2 học sinh (đều đang học Trường THPT Đặng Thai Mai, và chưa rõ danh tính).

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nam sinh lớp 12 đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào người nam sinh lớp 11 khiến nạn nhân bỏ chạy. Nam sinh lớp 12 tiếp tục đuổi theo để đánh thì bất ngờ nam sinh lớp 11 dùng dao đâm vào người nam sinh lớp 12, em này gục tại chỗ.

Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nam sinh lớp 12 đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều học sinh khác đứng xung quanh nhưng không ai kịp can ngăn. Một người có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đoạn video này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.


Khám phá thêm chủ đề

Trường THPT Đặng Thai Mai xã Quảng Bình học sinh lớp 12 Vụ án
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
