Vụ phóng hỏa ở Đồng Tháp: Nghi phạm đã tử vong tại quán cà phê

Tối 24.10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nghi phạm trong vụ phóng hỏa làm 2 người bị thương tại xã Mỹ Lợi, đã tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 người bị thương ẢNH: CTV

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, N.T.L (40 tuổi, ở xã Tân Phú) mang xăng đến nhà bà N.T.B.T (41 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, là vợ cũ của L.) rồi khóa cửa ngoài và châm lửa đốt. Vụ phóng hỏa khiến bà T. và N.V.K (41 tuổi) ở trong nhà bị thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Lợi cùng người dân nhanh chóng có mặt dập lửa, cứu nạn nhân và triển khai truy tìm đối tượng. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, lực lượng chức năng phát hiện L. đã tử vong tại một quán cà phê ở tổ 11, ấp Lợi Tường, xã Mỹ Lợi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sau khi gây án, L. trở về quán cà phê và dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ điện để tự tử.

Theo xác minh, L. và bà T. từng là vợ chồng, có 2 con chung và đã ly hôn gần 1 năm. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn liên quan việc chu cấp cho con cái.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục làm rõ.