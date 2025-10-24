Điều tra nghi án phóng hỏa, giết người ở Đồng Tháp

Ngày 24.10, tin từ Công an xã Mỹ Lợi (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã có báo cáo ban đầu về vụ phóng hỏa hủy hoại tài sản, nghi có dấu hiệu của hành vi giết người xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ phóng hỏa, nghi có dấu hiệu của hành vi giết người ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 cùng ngày, ông N.V.K (41 tuổi, ở xã Long Khánh, Đồng Tháp) và bà N.T.B.T (41 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, Đồng Tháp) đang ngủ trong nhà tại xã Mỹ Lợi thì bị một người lạ mặt khóa cửa bên ngoài bằng dây kim loại rồi châm xăng phóng hỏa.

Phát hiện lửa bốc cháy dữ dội, ông K. và bà T. tri hô cầu cứu. Người dân xung quanh nhanh chóng phá cửa, đưa cả 2 ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bị ngạt khói, hoảng loạn.

Tại hiện trường, lửa thiêu rụi một xe máy và nhiều vật dụng trong nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an nghi người có liên quan trong vụ việc là N.T.L (40 tuổi, ở xã Tân Hội, Đồng Tháp). Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.