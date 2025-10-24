Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra nghi án phóng hỏa, giết người ở Đồng Tháp

Thanh Quân
Thanh Quân
24/10/2025 16:47 GMT+7

Cơ quan công an đang điều tra vụ nghi án phóng hỏa, có dấu hiệu của hành vi giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 24.10, tin từ Công an xã Mỹ Lợi (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã có báo cáo ban đầu về vụ phóng hỏa hủy hoại tài sản, nghi có dấu hiệu của hành vi giết người xảy ra trên địa bàn.

Điều tra vụ phóng hỏa, nghi án giết người trong đêm ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phóng hỏa, nghi có dấu hiệu của hành vi giết người

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 cùng ngày, ông N.V.K (41 tuổi, ở xã Long Khánh, Đồng Tháp) và bà N.T.B.T (41 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, Đồng Tháp) đang ngủ trong nhà tại xã Mỹ Lợi thì bị một người lạ mặt khóa cửa bên ngoài bằng dây kim loại rồi châm xăng phóng hỏa.

Phát hiện lửa bốc cháy dữ dội, ông K. và bà T. tri hô cầu cứu. Người dân xung quanh nhanh chóng phá cửa, đưa cả 2 ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bị ngạt khói, hoảng loạn.

Tại hiện trường, lửa thiêu rụi một xe máy và nhiều vật dụng trong nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an nghi người có liên quan trong vụ việc là N.T.L (40 tuổi, ở xã Tân Hội, Đồng Tháp). Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở tiệm tạp hóa

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở tiệm tạp hóa

Một người đàn ông tử vong được phát hiện trong tư thế treo cổ ở một tiệm tạp hóa trên đường Bùi Thị Xuân (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

phóng hỏa đồng tháp Giết người cháy nhà Gây Án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận