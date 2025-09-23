Cháy nhà trong ngách nhỏ ở Hà Nội nghi do bị phóng hỏa

Theo Công an TP.Hà Nội, lực lượng cảnh sát đã lập tức triển khai 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Hà Nội) đã cùng 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng trực tiếp xuống hiện trường.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy ở ngách 71, ngõ 175 đường Lạc Long Quân ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đám cháy phát triển mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng. Trong đó rất nhiều khói, khí độc đã bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ bên trong nhà.

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển lên các tầng phía trên tìm kiếm, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, khống chế đám cháy tại khu vực tầng 1, không để cháy lan.

Đến khoảng 21 giờ 30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 1 người thoát ra khỏi đám cháy.

Vụ cháy đã làm 1 người bị thương.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 23.9, một lãnh đạo P.Tây Hồ cho biết, theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra nghi do bị một người dùng xăng phóng hỏa. Sau khi phóng hỏa, chính người này đã bị thương và đang nằm điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.