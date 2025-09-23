Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy nhà trong ngách nhỏ ở Hà Nội nghi do bị phóng hỏa

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
23/09/2025 08:35 GMT+7

Gần 21 giờ ngày 22.9, ngôi nhà trong ngách 71, ngõ 175 đường Lạc Long Quân (P.Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy. Cơ quan chức năng nghi ngờ vụ cháy do một người dùng xăng phóng hỏa.

Theo Công an TP.Hà Nội, lực lượng cảnh sát đã lập tức triển khai 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Hà Nội) đã cùng 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng trực tiếp xuống hiện trường.

Cháy nhà trong ngách nhỏ ở Hà Nội nghi do bị phóng hỏa- Ảnh 1.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy ở ngách 71, ngõ 175 đường Lạc Long Quân

ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đám cháy phát triển mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng. Trong đó rất nhiều khói, khí độc đã bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ bên trong nhà.

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển lên các tầng phía trên tìm kiếm, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, khống chế đám cháy tại khu vực tầng 1, không để cháy lan.

Đến khoảng 21 giờ 30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 1 người thoát ra khỏi đám cháy.

Vụ cháy đã làm 1 người bị thương.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 23.9, một lãnh đạo P.Tây Hồ cho biết, theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra nghi do bị một người dùng xăng phóng hỏa. Sau khi phóng hỏa, chính người này đã bị thương và đang nằm điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến gia đình 4 người tử vong

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến gia đình 4 người tử vong

Công trình nhà ở bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lúc rạng sáng khiến một gia đình 4 người ở Hà Nội tử vong.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
