Tài khoản Facebook có cả trăm ngàn lượt theo dõi quảng cáo cờ bạc trái phép

Ngày 22.10, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã mời N.T.T (24 tuổi, ở ấp Tân Thái, xã Hiệp Đức, Đồng Tháp) đến trụ sở để làm rõ về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo.

N.T.T bị Công an tỉnh Đồng Tháp mời đến trụ sở để làm rõ hành vi đăng tải video quảng cáo cờ bạc trái phép ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một tài khoản Facebook có hơn 143.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải các video giả gái phản cảm, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ súy tệ nạn xã hội. Đáng chú ý, nhiều video còn gắn liên kết, banner quảng cáo cho trang web cờ bạc trực tuyến trái phép, có từ cả trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định N.T.T là người thiết lập, vận hành và quản lý tài khoản nói trên. Tại buổi làm việc, T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các video, bài viết phản cảm và quảng cáo trái phép.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của N.T.T vi phạm điểm b, điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP) với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng; đồng thời vi phạm điểm a khoản 2 điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo với mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.