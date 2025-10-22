Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài khoản Facebook có cả trăm ngàn lượt theo dõi quảng cáo cờ bạc trái phép

Thanh Quân
Thanh Quân
22/10/2025 12:17 GMT+7

Một chủ tài khoản Facebook có hơn 143.000 lượt theo dõi vừa bị Công an tỉnh Đồng Tháp mời đến trụ sở để làm rõ về hành vi đăng tải video quảng cáo cờ bạc trái phép.

Ngày 22.10, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã mời N.T.T (24 tuổi, ở ấp Tân Thái, xã Hiệp Đức, Đồng Tháp) đến trụ sở để làm rõ về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo.

Tài khoản Facebook với 143 . 000 Lượt theo dõi quảng cáo cờ bạc trái phép bị xử lý - Ảnh 1.

N.T.T bị Công an tỉnh Đồng Tháp mời đến trụ sở để làm rõ hành vi đăng tải video quảng cáo cờ bạc trái phép

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một tài khoản Facebook có hơn 143.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải các video giả gái phản cảm, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ súy tệ nạn xã hội. Đáng chú ý, nhiều video còn gắn liên kết, banner quảng cáo cho trang web cờ bạc trực tuyến trái phép, có từ cả trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định N.T.T là người thiết lập, vận hành và quản lý tài khoản nói trên. Tại buổi làm việc, T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các video, bài viết phản cảm và quảng cáo trái phép.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của N.T.T vi phạm điểm b, điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP) với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng; đồng thời vi phạm điểm a khoản 2 điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo với mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Tháo dỡ, xóa bỏ bảng hiệu quảng cáo cờ bạc sai quy định ở TP.HCM

Tháo dỡ, xóa bỏ bảng hiệu quảng cáo cờ bạc sai quy định ở TP.HCM

Lực lượng chức năng xã Củ Chi, xã Nhuận Đức đã vận động các chủ tiệm tạp hóa, quán ăn trên địa bàn tháo dỡ, xóa bỏ các bảng hiệu có nội dung quảng cáo cờ bạc sai quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng cáo cờ bạc đồng tháp xử phạt quảng cáo cờ bạc công an tỉnh đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận