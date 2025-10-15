Mạnh tay với quảng cáo sai sự thật

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo do Bộ VH-TT-DL chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ VH-TT-DL, pháp luật hiện hành quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi trong lĩnh vực quảng cáo còn chưa đủ răn đe, nên tổ chức, cá nhân nhiều lần vi phạm. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mức phạt cho phù hợp với thực tiễn. Điển hình, Nghị định số 38/2021 quy định phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng nếu quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố. Trong dự thảo mới, Bộ VH-TT-DL đề xuất nâng mức phạt với nhóm hành vi này lên 80 - 100 triệu đồng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn, nhất là trong bối cảnh quảng cáo bán hàng trên không gian mạng đang có nhiều vấn đề gây nhức nhối...

Công an triệt phá một đường dây sản xuất sữa giả, sữa kém chất lượng Ảnh: CACC

Hậu quả khôn lường

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên ủng hộ cơ quan chức năng mạnh tay với hành vi quảng cáo sai sự thật. "Quảng cáo sai sự thật không chỉ lừa dối người mua mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các cá nhân, doanh nghiệp làm ăn chân chính. Mức phạt kịch khung này sẽ giúp tái thiết lập một môi trường kinh doanh công bằng hơn, nơi mà chất lượng thực sự của sản phẩm mới là yếu tố quyết định thay vì những lời hoa mỹ sai sự thật", BĐ Minh Vân ủng hộ.

Tương tự, BĐ Trần Hiền cho rằng nhiều quảng cáo "thần thánh hóa" sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng, đã khiến người dân tin theo mà bỏ qua việc khám chữa bệnh chính quy, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. "Mức phạt nặng sẽ làm giảm bớt những quảng cáo vô căn cứ, từ đó gián tiếp giảm thiểu các hệ lụy về sức khỏe và gánh nặng cho hệ thống y tế công cộng", BĐ này ý kiến thêm.

Còn BĐ Mỹ Diện viết: "Với tốc độ lan truyền chóng mặt của truyền thông số hiện nay, một quảng cáo sai sự thật có thể gây ảnh hưởng đến hàng triệu người trong thời gian ngắn. Mức phạt 100 triệu đồng mới phản ánh đúng tính chất nghiêm trọng và mức độ thiệt hại tiềm ẩn mà hành vi này có thể gây ra cho toàn xã hội, không thể chỉ phạt "cho có" như trước".

"Mức phạt 100 triệu đồng cần được xem xét tỷ lệ thuận với lợi nhuận thu được từ quảng cáo sai sự thật. Nếu lợi nhuận lên đến hàng chục tỉ đồng thì mức phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe, cần bổ sung cơ chế thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp", BĐ Phạm Tú góp ý.

Phạt tiền vẫn chưa đủ

Không chỉ chế tài bằng tiền, nhiều ý kiến đề nghị cần có các hình phạt đi kèm mạnh tay hơn. "Tôi thấy việc xin lỗi trên mạng của các nghệ sĩ, người nổi tiếng sau khi bị phanh phui chuyện quảng cáo sai sự thật là không đủ. Lời xin lỗi không thể trả lại tiền và sức khỏe cho người mua. Ngoài phạt tiền thì những người nổi tiếng vi phạm phải bị cấm quảng cáo, cấm tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khoảng thời gian nhất định để thể hiện tính nghiêm khắc của pháp luật", BĐ Nguyễn Huy ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Hiếu Trương cho rằng có những sản phẩm không đúng công dụng nhưng không gây hại quá lớn, nhưng những sản phẩm liên quan đến thuốc, sức khỏe thì cực kỳ nguy hiểm. "Tôi đề nghị mức phạt 100 triệu đồng phải là mức sàn cho những quảng cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đi kèm theo đó là các hình phạt bổ sung khác nặng hơn", BĐ này đề xuất.

BĐ Hà Nguyễn góp ý: "Việc chỉ dừng lại ở phạt hành chính, dù mức cao, chưa phản ánh đúng tính chất nguy hiểm của hành vi cố ý lừa dối người tiêu dùng một cách có hệ thống. Truy cứu hình sự sẽ giúp phân loại rõ ràng: hành vi vi phạm hành chính (lỗi sơ suất) và hành vi phạm tội (cố ý, trục lợi lớn), đảm bảo nguyên tắc xử lý tương xứng với mức độ vi phạm".

"Mức phạt hành chính dù cao đến 100 triệu đồng vẫn chưa đủ sức nặng so với lợi nhuận khổng lồ mà một số cá nhân, doanh nghiệp thu được từ các chiến dịch quảng cáo lừa đảo quy mô lớn. Việc đưa vào quy định hình sự sẽ đảm bảo kẻ phạm tội không thể dùng tiền để đánh đổi lấy sự an toàn pháp lý", BĐ Minh Huyền thẳng thắn.

* Pháp luật cần có quy định về việc đóng băng tài khoản quảng cáo hoặc kênh mạng xã hội của người vi phạm để ngăn chặn việc họ tiếp tục phát tán nội dung sai sự thật ngay cả khi đang bị xử lý. Thanh Nga * Quảng cáo sai sự thật không chỉ là lừa dối, mà còn hủy hoại niềm tin của người tiêu dùng. Tôi nghĩ các nền tảng mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để nội dung vi phạm xuất hiện tràn lan. Diệu Hương



