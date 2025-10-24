Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở tiệm tạp hóa

Đến trưa 24.10, Công an phường Tân Sơn Hòa cùng Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong được phát hiện trong tư thế treo cổ ở một tiệm tạp hóa trên đường Bùi Thị Xuân.

Tiệm tạp hóa nơi phát hiện người đàn ông tử vong đã được cơ quan chức năng cho căng dây, phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông ngoài 30 tuổi bán tiệm hóa trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình cũ), TP.HCM được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại tiệm tạp hóa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Người tử vong được xác định tên là V.V.T (40 tuổi).

Người dân tại khu vực cho biết, gia đình ông T. thuê căn nhà trên để bán tạp hóa gần 1 năm nay. Nhà người thân phía bên vợ ông T. ở cách đó vài căn. Hằng ngày, tiệm tạp hóa mở cửa bán từ sáng sớm đến 23 giờ.

Đến trưa cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được lực lượng chức năng đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận tại hiện trường, hiện tiệm tạp hóa nơi phát hiện người đàn ông tử vong đã được cơ quan chức năng căng dây phong tỏa, không cho người ra vào.