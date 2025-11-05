Khu tái định cư Cà Mau ngập sâu, dân dùng xuồng đi lại

Suốt gần nửa tháng qua, hơn 160 hộ dân sống trong khu tái định cư Vàm Kinh Tư (xã Khánh Hưng, Cà Mau) phải chịu cảnh nước ngập triền miên. Mặt đường bị nước bao phủ, xe máy không thể di chuyển, người dân phải dùng xuồng, ghe, vỏ lãi đưa con đi học, đi chợ, đi làm.

Người dân di chuyển trong khu tái định cư bằng vỏ lãi ẢNH: G.B

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập nước diễn ra nhiều năm nhưng chưa được khắc phục. Khu tái định cư được xây thấp hơn khu vực xung quanh nên mỗi khi triều cường dâng cao hoặc mưa lớn, nước không thoát ra biển kịp, gây ngập nặng. "Mùa nước ngập thường kéo dài tới tháng chạp, nhà nào thấp là ngập, có năm nước lên tới 0,8 m", ông Nguyễn Văn Hữu nói.

Người dân dùng xuồng đi lại ẢNH: G.B

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Đức cho biết, cứ từ tháng 8 âm lịch đến tết là đường biến thành sông. "Xe không về tới nhà được, phải gửi ngoài kia, mà gửi vậy cũng lo. Có hôm cống Trùm Thuật bị hư, nước ngập sâu hơn nửa mét, phải đi xuồng mới tới được nhà", ông Đức nói.

Hình ảnh chiếc xuồng neo đậu trong sân nhà quá quen thuộc với người dân ở khu tái định cư khi bước vào tháng 8 âm lịch ẢNH: G.B

Ông Võ Hoàng Sa, một hộ dân khác cho biết khu tái định cư này đã xây dựng hơn 9 năm, nhưng 4 năm trở lại đây liên tục bị ngập. "Xe không chạy được, cây cối không sống nổi. Muốn hết cảnh này chỉ còn cách nâng cao mặt lộ và mở rộng cống thoát nước ra biển", ông Sa nói.

Nước ngập trong nhà ẢNH: G.B

Ngày 5.11, theo lãnh đạo UBND xã Khánh Hưng, nguyên nhân ngập chủ yếu là nước trong đồng ruộng không thoát kịp ra biển khi triều cường dâng cao. Xã đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa nhưng chưa có nguồn vốn.

Học sinh phải lội nước đi học ẢNH: G.B

Không chỉ riêng khu tái định cư Vàm Kinh Tư, toàn khu vực H.Trần Văn Thời (cũ) hiện có 7 cụm trạm bơm phục vụ tiêu thoát nước, nhưng công suất đều không đáp ứng với thực tế. Một số trạm bơm hoạt động hết công suất nhưng nước bơm ra lại tràn ngược vào khu dân cư do hệ thống cống chưa được điều tiết đồng bộ.

Theo Trung tâm khai thác quản lý công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau, hiện các cống vùng ngọt vận hành tự động, thủy triều rút thì mở ra, thủy triều lên thì đóng lại. Tuy nhiên, triều cường năm nay quá cao, 7 cụm bơm chạy hết công suất vẫn không đủ, nước rút chậm do khu vực rộng và mực nước dâng nhanh.