Cà Mau chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ đất đai, yêu cầu xử nghiêm vi phạm

Ngày 4.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tăng cường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Động thái này diễn ra sau khi nhiều người dân, doanh nghiệp phản ánh về tình trạng chậm trễ, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai.

Cà Mau chấn chỉnh tiếp nhận hồ sơ đất đai, yêu cầu xử nghiêm vi phạm ẢNH: G.B

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp - Môi trường phải nêu cao vai trò, trách nhiệm và chủ động bố trí đủ nhân lực đáp ứng đầy đủ để thực hiện thẩm định, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai kịp thời, không để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc hành chính. Đồng thời, tăng cường quản lý, nâng cao đạo đức công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về phía Thuế tỉnh Cà Mau được yêu cầu đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ trong 4 ngày làm việc, khẩn trương khắc phục tình trạng chậm trễ trong xác định nghĩa vụ tài chính, thuế, lệ phí trước bạ...

Công an tỉnh Cà Mau được giao nhiệm vụ tăng cường nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hồ sơ đất đai, đặc biệt là những trường hợp đưa tin sai sự thật, gây hiểu nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được giao phối hợp với các sở, ngành và đơn vị bưu chính triển khai giải pháp rút ngắn quy trình tiếp nhận, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp lịch hẹn và phân luồng hợp lý để nâng cao năng suất xử lý hồ sơ mỗi ngày.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND các xã, phường kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sơ, tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp, đồng thời nghiêm cấm cán bộ, công chức lợi dụng nhiệm vụ để gây khó khăn, trục lợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Công văn cũng nêu rõ: "Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai minh bạch, đúng quy định, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp".