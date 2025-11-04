Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cà Mau chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ đất đai, yêu cầu xử nghiêm vi phạm

Gia Bách
Gia Bách
04/11/2025 19:02 GMT+7

Sau nhiều phản ánh về tình trạng chậm trễ, phiền hà trong giải quyết hồ sơ đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo khẩn các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, không để người dân, doanh nghiệp bị ách tắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ngày 4.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tăng cường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Động thái này diễn ra sau khi nhiều người dân, doanh nghiệp phản ánh về tình trạng chậm trễ, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai.

Cà Mau chấn chỉnh tiếp nhận hồ sơ đất đai, yêu cầu xử nghiêm vi phạm - Ảnh 1.

Cà Mau chấn chỉnh tiếp nhận hồ sơ đất đai, yêu cầu xử nghiêm vi phạm

ẢNH: G.B

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp - Môi trường phải nêu cao vai trò, trách nhiệm và chủ động bố trí đủ nhân lực đáp ứng đầy đủ để thực hiện thẩm định, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai kịp thời, không để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong giờ làm việc hành chính. Đồng thời, tăng cường quản lý, nâng cao đạo đức công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về phía Thuế tỉnh Cà Mau được yêu cầu đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ trong 4 ngày làm việc, khẩn trương khắc phục tình trạng chậm trễ trong xác định nghĩa vụ tài chính, thuế, lệ phí trước bạ...

Công an tỉnh Cà Mau được giao nhiệm vụ tăng cường nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hồ sơ đất đai, đặc biệt là những trường hợp đưa tin sai sự thật, gây hiểu nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được giao phối hợp với các sở, ngành và đơn vị bưu chính triển khai giải pháp rút ngắn quy trình tiếp nhận, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp lịch hẹn và phân luồng hợp lý để nâng cao năng suất xử lý hồ sơ mỗi ngày.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND các xã, phường kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sơ, tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp, đồng thời nghiêm cấm cán bộ, công chức lợi dụng nhiệm vụ để gây khó khăn, trục lợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Công văn cũng nêu rõ: "Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai minh bạch, đúng quy định, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp".

Tin liên quan

Cà Mau: 'Cò tay trong' tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai?

Cà Mau: 'Cò tay trong' tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai?

Sau khi người dân phản ánh tình trạng 'cò tay trong' tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau đã lập tổ xác minh, làm rõ hành vi trục lợi (nếu có).

Khám phá thêm chủ đề

đất đai trung tâm phục vụ hành chính công Lệ phí trước bạ cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận