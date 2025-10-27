Cà Mau: 'Cò tay trong' tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai?

Ngày 27.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) tỉnh Cà Mau đã có quyết định thành lập tổ xác minh để làm rõ nội dung phản ánh liên quan đến tình trạng "cò tay trong" tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời.

Theo quyết định, Phòng Pháp chế của sở được giao chủ trì công tác xác minh, báo cáo kết quả để Giám đốc xem xét, xử lý và chấn chỉnh theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm. "Chúng tôi yêu cầu quá trình xác minh phải khách quan, làm rõ từng phản ánh cụ thể, kể cả trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan", một lãnh đạo của Sở NN-MT Cà Mau nói.

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau lập tổ xác minh nội dung phản ánh liên quan đến tình trạng "cò tay trong" tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời ẢNH: G.B

Trước đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức kiểm tra sơ bộ sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân. Nội dung phản ánh tình trạng một số hồ sơ được "ưu tiên đặc biệt" giải quyết nhanh hơn quy định, trong khi nhiều hồ sơ khác bị kéo dài bất thường. Người dân còn phản ánh hiện tượng nhân viên trong chi nhánh thông đồng với nhóm "cò đất" để "chạy hồ sơ" và hưởng lợi bất chính.

Theo phản ánh, các "cò" thường tự nhận có quan hệ thân thiết hoặc "được lãnh đạo chỉ đạo", khiến người dân tin tưởng, chấp nhận chi tiền ngoài quy định để được hỗ trợ. Sau khi rà soát, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau nhận định các phản ánh này có cơ sở, cần được xác minh độc lập, nên đã kiến nghị Sở NN-MT Cà Mau thành lập tổ xác minh chính thức.

Hiện tổ xác minh đang thu thập tài liệu, ghi nhận phản ánh của người dân và cán bộ liên quan. Kết quả xác minh sẽ được báo cáo Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau trong thời gian tới để xem xét hướng xử lý cụ thể.