Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng clip xúc phạm cá nhân, tổ chức trên TikTok

Gia Bách
Gia Bách
05/10/2025 17:42 GMT+7

Đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân và tổ chức trên TikTok, một người ở Cà Mau bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Ngày 5.10, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.H (38 tuổi, ở xã Trí Phải, Cà Mau) về hành vi đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân và tổ chức trên mạng xã hội TikTok.

Theo xác minh, ngày 3.9.2025, ông H.V.H sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc và gây tác động tiêu cực trong cộng đồng mạng.

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt ông H.V.H 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi nền tảng TikTok.

Theo cơ quan chức năng, hành vi lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm, vu khống cá nhân hoặc tổ chức là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Việc tung tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng không chỉ gây tổn hại danh dự, uy tín của người khác mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội, ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo, mỗi người cần có trách nhiệm với nội dung mình đăng tải, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Mạng xã hội phải là môi trường giao tiếp lành mạnh, nơi pháp luật được thượng tôn và mọi cá nhân được tôn trọng.


Tin liên quan

Một chủ kênh TikTok bị phạt vì đăng tin sai sự thật về đại tá Trần Thị Kim Lý

Một chủ kênh TikTok bị phạt vì đăng tin sai sự thật về đại tá Trần Thị Kim Lý

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, P.V.N.T (chủ tài khoản TikTok "Chính trị VN") vừa bị xử phạt vì đã thu thập hình ảnh, tiểu sử để dàn dựng, cắt ghép video clip đăng tải trên tài khoản có nội dung sai sự thật về đại tá Trần Thị Kim Lý - hiện là Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP.HCM nhằm thu hút người đọc, tăng lượt tương tác.

Khám phá thêm chủ đề

xúc phạm Vu khống Sai sự thật TikTok mạng xã hội cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận