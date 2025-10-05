Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng clip xúc phạm cá nhân, tổ chức trên TikTok

Ngày 5.10, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.H (38 tuổi, ở xã Trí Phải, Cà Mau) về hành vi đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân và tổ chức trên mạng xã hội TikTok.

Theo xác minh, ngày 3.9.2025, ông H.V.H sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc và gây tác động tiêu cực trong cộng đồng mạng.

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt ông H.V.H 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi nền tảng TikTok.

Theo cơ quan chức năng, hành vi lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm, vu khống cá nhân hoặc tổ chức là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Việc tung tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng không chỉ gây tổn hại danh dự, uy tín của người khác mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội, ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo, mỗi người cần có trách nhiệm với nội dung mình đăng tải, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Mạng xã hội phải là môi trường giao tiếp lành mạnh, nơi pháp luật được thượng tôn và mọi cá nhân được tôn trọng.



