Đồng Nai: Bị phạt 7,5 triệu đồng do đe dọa, xúc phạm người khác trên Facebook

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/09/2025 10:55 GMT+7

Người phụ nữ tại Đồng Nai vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải các bài viết, hình ảnh với nội dung đe dọa, xúc phạm người khác lên mạng xã hội Facebook.

Ngày 19.9, Công an xã Tân Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N.T.T (27 tuổi, ở xã Tân Lợi), với số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Theo xác minh, tháng 1 và 9.2025, bà N.T.T, ở xã Tân Lợi đã nhiều lần gửi tin nhắn đến iMessage của bà M.T.N và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết, hình ảnh và bình luận có nội dung đe dọa, quấy rối và xúc phạm danh dự bà N. Sự việc được Công an xã Tân Lợi lập hồ sơ, mời bà T. lên làm việc.

Đồng Nai: Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ đe dọa, xúc phạm người khác trên Facebook - Ảnh 1.
Đồng Nai: Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ đe dọa, xúc phạm người khác trên Facebook - Ảnh 2.

Công an xã Tân Lợi làm việc với bà N.T.T và 1 trong những bài viết trước đó người này đã đăng tải lên mạng xã hội

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và tự nguyện gỡ bỏ các bài viết vi phạm, cam kết không tái phạm. Công an xã Tân Lợi đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà T., theo Nghị định số 15 ngày 3.2.2020 của Chính phủ.

Công an xã Tân Lợi cũng khuyến cáo mọi cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng tải trên mạng xã hội, hoặc thông qua các phương tiện điện tử. Việc cung cấp, lưu trữ, truyền đưa thông tin số có nội dung đe dọa, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm người khác không chỉ bị xử phạt hành chính mà trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an kêu gọi người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật, tránh để những phát ngôn hoặc hành vi trên không gian mạng trở thành vi phạm, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và trật tự xã hội.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
