Thời sự

Đồng Nai: Mua bán 'vật phẩm' trong trò chơi điện tử trực tuyến, bị xử phạt

Lê Lâm
Lê Lâm
17/09/2025 10:54 GMT+7

Mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo và điểm thưởng trong trò chơi điện tử trực tuyến, một thanh niên ở Đồng Nai bị xử phạt hành chính.

Ngày 17.9. Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với V.T.S (23 tuổi, ngụ phường Bình Lộc, Đồng Nai) về hành vi "mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo và điểm thưởng trong trò chơi điện tử trực tuyến, vi phạm quy định của pháp luật".

Đồng Nai: Mua bán 'vật phẩm' trong trò chơi điện tử trực tuyến, bị xử phạt- Ảnh 1.

Công an làm việc với V.T.S

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, V.T.S sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nhiều bài viết rao bán tài khoản của một số trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng xã hội, với mức giá dao động từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng.

Theo công an, hành vi trên đã vi phạm điểm b, khoản 3, điều 106, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Mức phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Một phụ nữ lừa đảo hơn 600 triệu đồng ‘nướng’ vào game online và ứng dụng vay tiền

Một phụ nữ lừa đảo hơn 600 triệu đồng ‘nướng’ vào game online và ứng dụng vay tiền

Lấy lý do đáo hạn ngân hàng và đáo hạn vay cho hội phụ nữ, một phụ nữ ở Trà Vinh đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng để ‘nướng’ vào game online và ứng dụng vay tiền.

