Khởi tố người vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Tối 19.9, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (29 tuổi, trú P.Đống Đa, Hà Nội) về tội vu khống, quy định tại điều 156 bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Hương Ly ẢNH: C.A

Trước đó, Công an Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa, là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023, về việc bị một cá nhân đăng tải, lan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu Quỳnh Hoa.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã làm rõ người đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly.

Khởi tố 1 bị can liên quan đến vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Bước đầu Công an Hà Nội xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với hoa hậu Quỳnh Hoa, Ly đã đăng tải nội dung vu khống hoa hậu này lên mạng xã hội.

Công an Hà Nội khuyến cáo mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, từng giành nhiều danh hiệu như Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Quán quân Supermodel International 2022 trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Thời gian gần đây, hoa hậu này đối mặt tin đồn thất thiệt khi một tài khoản mạng xã hội vu khống cô "đi khách" và dọa phát tán clip nhạy cảm.