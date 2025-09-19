Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Khởi tố người vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Trần Cường
Trần Cường
19/09/2025 19:35 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Hương Ly (29 tuổi, trú P.Đống Đa, Hà Nội) đã vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trên mạng xã hội.

Tối 19.9, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (29 tuổi, trú P.Đống Đa, Hà Nội) về tội vu khống, quy định tại điều 156 bộ luật Hình sự.

Khởi tố người vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa- Ảnh 1.

Bị can Lê Hương Ly

ẢNH: C.A

Trước đó, Công an Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa, là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023, về việc bị một cá nhân đăng tải, lan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội. 

Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu Quỳnh Hoa. 

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã làm rõ người đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly. 

Khởi tố 1 bị can liên quan đến vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Bước đầu Công an Hà Nội xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với hoa hậu Quỳnh Hoa, Ly đã đăng tải nội dung vu khống hoa hậu này lên mạng xã hội.

Công an Hà Nội khuyến cáo mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, từng giành nhiều danh hiệu như Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Quán quân Supermodel International 2022 trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Thời gian gần đây, hoa hậu này đối mặt tin đồn thất thiệt khi một tài khoản mạng xã hội vu khống cô "đi khách" và dọa phát tán clip nhạy cảm.

Tin liên quan

Bị khởi tố vì nhiều lần vu khống thẩm phán tòa án cấp tỉnh

Bị khởi tố vì nhiều lần vu khống thẩm phán tòa án cấp tỉnh

Bị các cơ quan tố tụng các cấp bác đơn khởi kiện, Trần Minh Bảo vẫn gửi đơn tố cáo sai sự thật nhằm bôi nhọ, vu khống Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu, người từng làm chủ tọa xét xử vụ việc của Bảo.

Khám phá thêm chủ đề

Vu khống Miss Universe Vietnam 2023 Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị vu khống hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận