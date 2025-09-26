Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Choco Trúc Phương và công ty quản lý tranh chấp quyền quản lý tài khoản TikTok

Phan Thương
Phan Thương
26/09/2025 09:29 GMT+7

Theo TAND TP.HCM, TikTok không phải là người liên quan trong vụ kiện giữa Choco Trúc Phương và Celeb Group, nên tòa chuyển hồ sơ vụ án về TAND khu vực 1 xét xử theo thẩm quyền.

Chiều 25.9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện "tranh chấp hợp đồng độc quyền đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng" giữa Công ty TNHH Celeb Group (do ông Đoàn Khánh Hưng làm giám đốc) và bà Lê Trúc Phương (ca sĩ - người sáng tạo nội dung số, nghệ danh Choco Trúc Phương).

Choco Trúc Phương và công ty quản lý tranh chấp quyền quản lý tài khoản TikTok- Ảnh 1.

Ca sĩ Choco Trúc Phương (bìa trái) và đại diện pháp lý của ca sĩ tại phiên tòa

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Celeb Group khởi kiện, cho rằng Choco Trúc Phương vi phạm cam kết về hợp đồng độc quyền với công ty.

Cụ thể, Trúc Phương từng ký hợp đồng độc quyền thời hạn 3 năm với Celeb Group, kết thúc vào tháng 2.2024. Trong hợp đồng, công ty cam kết đầu tư, đào tạo và quản lý toàn diện hình ảnh nghệ sĩ, bao gồm cả các tài khoản mạng xã hội.

Sau 3 năm đào tạo, Celeb Group cho biết Choco Trúc Phương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trở thành gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trong giới giải trí.

Chẳng hạn, một số sản phẩm âm nhạc của cô như "Người Yêu Không Đá" và "Body Shaming" đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify, TikTok và lọt top bảng xếp hạng tại nhiều thị trường quốc tế như Malaysia, Singapore, Trung Quốc…

Tuy nhiên, phía công ty cho rằng từ tháng 10.2023, Choco Trúc Phương bắt đầu có những hành vi đi ngược thỏa thuận. Khi từ chối thực hiện hàng loạt hợp đồng quảng cáo mà Celeb Group đã đại diện ký kết với nhiều thương hiệu lớn; tự ý lập và sử dụng tài khoản TikTok cá nhân @chocotrucphuong mà không có sự đồng ý của công ty.

Từ vi phạm trên, Celeb Group khởi kiện yêu cầu Choco Trúc Phương bồi thường hơn 3,4 tỉ đồng, do vi phạm hợp đồng độc quyền.

Ở chiều ngược lại, Choco Trúc Phương có đơn phản tố. Bị đơn đề nghị tòa xác định quyền quản lý đối với tài khoản TikTok cá nhân "letrucphuong1003" – vốn được nghệ sĩ sử dụng để chia sẻ nội dung âm nhạc và tương tác với công chúng trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài ra, bị đơn cũng yêu cầu phía công ty thanh toán các khoản thù lao chưa hoàn tất theo thỏa thuận, hơn 40 triệu đồng.

Sau khi nghe hai bên trình bày, HĐXX nhận định TikTok là một nền tảng mạng xã hội do doanh nghiệp nước ngoài vận hành, tuy nhiên vụ án không có yếu tố nước ngoài vì tranh chấp chỉ phát sinh giữa hai bên trong nước.

Vì vậy, TikTok không phải người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án nên HĐXX quyết định chuyển hồ sơ vụ án về TAND khu vực 1 – TP.HCM để xét xử theo thẩm quyền.

Theo luật sư Hồng Hạnh (Hãng luật TAT Law Firm, đại diện pháp lý của ca sĩ Choco Trúc Phương), đây có thể nói là lần đầu tiên tại Việt Nam, một vụ kiện giữa nghệ sĩ và công ty quản lý xoay quanh tài khoản mạng xã hội được đưa ra tòa. Trọng tâm không chỉ là hợp đồng hay nghĩa vụ tài chính, mà còn là quyền kiểm soát không gian số gắn liền với tên thật và thương hiệu cá nhân của người nghệ sĩ.

"Vụ kiện mở ra cơ hội để các bên làm rõ ranh giới giữa hợp đồng thương mại và quyền nhân thân trong không gian số", luật sư Hạnh đánh giá.

Luật sư Hạnh cũng nhìn nhận, trong thời đại mà tài sản vô hình như hình ảnh, tài khoản mạng xã hội, hay nội dung số, ngày càng có giá trị thực tiễn, vụ việc giữa Choco Trúc Phương và Celeb Group có thể là tiền đề cho các tranh luận pháp lý mới. Không chỉ với nghệ sĩ, mà cả với doanh nghiệp, nhà quản lý và người sử dụng mạng xã hội nói chung, khái niệm "danh tính số" dường như đang dần bước ra khỏi phạm vi công nghệ để trở thành một nội dung pháp lý cụ thể.

