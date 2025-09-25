Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ca sĩ Choco Trúc Phương bị kiện liên quan hợp đồng độc quyền với Celeb Group

Phan Thương
Phan Thương
25/09/2025 11:27 GMT+7

Ca sĩ Choco Trúc Phương nổi tiếng với hit 'Body Shaming' đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify, TikTok và lọt top bảng xếp hạng tại nhiều thị trường quốc tế bị công ty quản lý khởi kiện.

Chiều nay (25.9), TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp hợp đồng độc quyền đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng” giữa nguyên đơn Công ty TNHH Celeb Group (do ông Đoàn Khánh Hưng làm giám đốc) và bị đơn Lê Trúc Phương (nghệ danh Choco Trúc Phương).

Ca sĩ Choco Trúc Phương bị kiện liên quan hợp đồng độc quyền với Celeb Group- Ảnh 1.

Ca sĩ Choco Trúc Phương

ẢNH: CTV

Celeb Group khởi kiện, cho rằng Choco Trúc Phương vi phạm cam kết về hợp đồng độc quyền với công ty.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Công ty Celeb Group ký hợp đồng độc quyền với ca sĩ Lê Trúc Phương, nghệ danh Choco Trúc Phương. Hợp đồng thời hạn 3 năm đến ngày 28.2.2024.

Nội dung hợp đồng quy định Celeb Group chịu trách nhiệm đầu tư, đào tạo, huấn luyện và quản lý toàn diện các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ, đồng thời có toàn quyền pháp lý và thương mại trong việc đại diện ký kết, đàm phán hợp tác, quảng cáo.

Sau 3 năm đào tạo, Celeb Group cho biết Choco Trúc Phương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trở thành gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trong giới giải trí.

Chẳng hạn, một số sản phẩm âm nhạc của cô như “Người Yêu Không Đá” và “Body Shaming” đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify, TikTok và lọt top bảng xếp hạng tại nhiều thị trường quốc tế như Malaysia, Singapore, Trung Quốc…

Tuy nhiên, phía công ty cho rằng từ tháng 10.2023, Choco Trúc Phương bắt đầu có những hành vi đi ngược thỏa thuận.

Cụ thể, Choco Trúc Phương từ chối thực hiện hàng loạt hợp đồng quảng cáo mà Celeb Group đã đại diện ký kết với nhiều thương hiệu lớn, tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng; tự ý lập và sử dụng tài khoản TikTok cá nhân @chocotrucphuong mà không có sự đồng ý của công ty. 

Theo hợp đồng, mọi tài khoản mạng xã hội chính thức của nghệ sĩ đều thuộc quyền quản lý của công ty.

Từ vi phạm trên, Celeb Group khởi kiện yêu cầu Choco Trúc Phương bồi thường hơn 3,4 tỉ đồng, do vi phạm hợp đồng độc quyền. 

Trong đó, phạt vi phạm hợp đồng 1,5 tỉ đồng theo điều khoản đã ký; bồi thường hơn 345 triệu đồng do từ chối thực hiện các hợp đồng quảng cáo; bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng chi phí đầu tư, huấn luyện đến tháng 10.2023.

Tin liên quan

'Cô Tấm' Thùy Vi: Tôi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp vì từng bị body shaming

'Cô Tấm' Thùy Vi: Tôi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp vì từng bị body shaming

Trước khi trở thành thí sinh được khán giả yêu thích tại "Miss Grand Vietnam 2023", người đẹp Nguyễn Thùy Vi từng là nạn nhân của body shaming (miệt thị ngoại hình). Nhưng bằng nỗ lực hoàn thiện bản thân và đam mê nghệ thuật, cô gái quê Trà Vinh đã lọt top 10 "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023".

Khám phá thêm chủ đề

Choco Trúc Phương Độc quyền hợp đồng độc quyền Bồi thường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận