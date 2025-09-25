Ca sĩ Choco Trúc Phương bị kiện liên quan hợp đồng độc quyền với Celeb Group

Chiều nay (25.9), TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp hợp đồng độc quyền đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng” giữa nguyên đơn Công ty TNHH Celeb Group (do ông Đoàn Khánh Hưng làm giám đốc) và bị đơn Lê Trúc Phương (nghệ danh Choco Trúc Phương).

Ca sĩ Choco Trúc Phương ẢNH: CTV

Celeb Group khởi kiện, cho rằng Choco Trúc Phương vi phạm cam kết về hợp đồng độc quyền với công ty.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Công ty Celeb Group ký hợp đồng độc quyền với ca sĩ Lê Trúc Phương, nghệ danh Choco Trúc Phương. Hợp đồng thời hạn 3 năm đến ngày 28.2.2024.

Nội dung hợp đồng quy định Celeb Group chịu trách nhiệm đầu tư, đào tạo, huấn luyện và quản lý toàn diện các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ, đồng thời có toàn quyền pháp lý và thương mại trong việc đại diện ký kết, đàm phán hợp tác, quảng cáo.

Sau 3 năm đào tạo, Celeb Group cho biết Choco Trúc Phương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trở thành gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trong giới giải trí.

Chẳng hạn, một số sản phẩm âm nhạc của cô như “Người Yêu Không Đá” và “Body Shaming” đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify, TikTok và lọt top bảng xếp hạng tại nhiều thị trường quốc tế như Malaysia, Singapore, Trung Quốc…

Tuy nhiên, phía công ty cho rằng từ tháng 10.2023, Choco Trúc Phương bắt đầu có những hành vi đi ngược thỏa thuận.

Cụ thể, Choco Trúc Phương từ chối thực hiện hàng loạt hợp đồng quảng cáo mà Celeb Group đã đại diện ký kết với nhiều thương hiệu lớn, tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng; tự ý lập và sử dụng tài khoản TikTok cá nhân @chocotrucphuong mà không có sự đồng ý của công ty.

Theo hợp đồng, mọi tài khoản mạng xã hội chính thức của nghệ sĩ đều thuộc quyền quản lý của công ty.

Từ vi phạm trên, Celeb Group khởi kiện yêu cầu Choco Trúc Phương bồi thường hơn 3,4 tỉ đồng, do vi phạm hợp đồng độc quyền.

Trong đó, phạt vi phạm hợp đồng 1,5 tỉ đồng theo điều khoản đã ký; bồi thường hơn 345 triệu đồng do từ chối thực hiện các hợp đồng quảng cáo; bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng chi phí đầu tư, huấn luyện đến tháng 10.2023.

