Chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm' bị bắt

Ngày 25.10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê ở Ninh Bình).

Bị can Điệp bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Lê Anh Điệp ẢNH: CTV

"Tàng Keng Ông Trùm" công kích hoạt động cứu trợ

Bị can Lê Anh Điệp là người tạo lập và quản lý tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm", từng gây phẫn nộ dư luận trong thời gian qua với hàng loạt clip có nội dung tiêu cực.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc được khẩn trương truy xét theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM. Tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác huy động, kêu gọi cứu trợ của nhiều cơ quan, tổ chức.

Đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng này còn sử dụng những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa để xúc phạm người dân miền Nam, gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Những clip này đã tạo nên một làn sóng bức xúc, phẫn nộ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam chủ tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" ẢNH: THANH TUYỀN

Quá trình xác minh, Công an TP.HCM xác định rõ chủ tài khoản TikTok Lê Anh Điệp là chủ mưu. Đối tượng khai nhận động cơ chính là nhằm "câu" like, "câu" lượt xem, lượt tương tác để trở nên nổi tiếng trên nền tảng TikTok.

Các video clip do Lê Anh Điệp đăng tải đã được kết luận giám định xác định là có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Công an kêu gọi sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Lê Anh Điệp để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an TP.HCM một lần nữa khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Công an TP.HCM nhấn mạnh, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.