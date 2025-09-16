Công an TP.HCM bắt 2 TikToker dàn dựng clip phản cảm, câu view, trục lợi

Ngày 16.9, Công an TP.HCM cho biết đơn vị phát hiện 2 tài khoản TokTiker dàn dựng clip gồm: "Thuận khùng báo đời" và "Minh báo đời yêu em". Hai tài khoản này thường xuyên livestream thực hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem, đội quần lót vào mặt người đi đường...).

Từ trái qua là Lê Văn Nhâm, Lương Công Thuận vì có hành vi dàn dựng clip đăng tải lên TikTok ẢNH: HOÀNG HUY

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trên địa bàn TP.HCM tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan.

Ngày 12.9, phát hiện 2 tài khoản TikTok trên cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lương Công Thuận (27 tuổi, là chủ tài khoản “Thuận khùng báo đời") khi nghi can này đang thực hiện hành vi gây rối tại khách sạn trên địa bàn phường Thới An.

Đồng thời tiếp tục truy xét và chỉ chưa tới 24 giờ sau, công an đã bắt giữ Lê Văn Nhâm (33 tuổi, là chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”) khi nghi can lẩn trốn.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định, do cần tiền tiêu xài, Lương Công Thuận sử dụng tài khoản TikTok "Thuận Khùng báo đời" cùng Lê Văn Nhâm sử dụng tài khoản TikTok “Minh báo đời yêu em" đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau xe ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông…

Các đối tượng thông báo trên tài khoản TikTok, nếu muốn đối tượng “livestream” thực hiện các “thử thách” - tình huống như trên thì người xem phải trả tiền; mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ chứng cứ, ngày 14.9, Công an xã Đông Thạnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt và tạm giữ đối với Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Công an TP.HCM khẳng định, hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật. Công an TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện nội dung phản cảm, gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông đều được phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.



