Khởi tố nhóm thanh thiếu niên quay video làm nhục người khác rồi phát tán trên TikTok

Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Q.A (17 tuổi) và P.T.Đ (18 tuổi) cùng trú xã Sóc Sơn (Hà Nội) để điều tra hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Hai bị can tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm thanh thiếu niên chửi bới, đánh gây thương tích rồi dùng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội TikTok.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định khoảng 14 giờ ngày 14.10, nhóm thanh thiếu niên lái xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù (xã Sóc Sơn) thì gặp em N.D.T (15 tuổi) lái xe máy đi ngược chiều liền đuổi theo chặn xe và đưa T. đến khu vực đình làng thôn Song Mai (xã Sóc Sơn).

Khi đến nơi, nhóm thanh thiếu niên ép T. quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Đồng thời, nhóm của Đ. và A. dùng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên mạng xã hội TikTok.

Ngày 15.10, xuất phát từ việc chửi nhau trên mạng xã hội, nhóm của Đ. và A. tìm em N.Đ.H (15 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến khu vực Trường đại học Thủ Đô, nhóm Đ. và A. gặp H. liền chặn xe rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ (xã Sóc Sơn).

Tại đây, nhóm của Đ. và A. ép H. quỳ xuống bò, đồng thời sử dụng điện thoại quay video ép H. phải xin lỗi và dùng tay chân đấm đá. Đến tối 15.10, nhóm của Đ. và A. đăng video chứa nội dung đánh, ép H. xin lỗi lên mạng xã hội TikTok.

Theo Công an Hà Nội, ngoài Đ. và A., những người liên quan đều dưới 16 tuổi, đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền quản lý.