Bạc Liêu: Bắt bị can bị truy nã về hành vi làm nhục người khác

Ngày 12.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long (Bạc Liêu), đơn vị này vừa phối hợp Công an P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đặng (30 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây A, H.Phước Long). Đặng là bị can bị truy nã về hành vi làm nhục người khác.

Bị can Nguyễn Văn Đặng tại cơ quan công an HẢI LINH

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 7.2023, chị T. (ngụ ấp Phước Tân, xã Phước Long, H.Phước Long) phát hiện một tài khoản Facebook nhiều lần đăng tải hình ảnh nhạy cảm của chị và gửi hình ảnh trên cho nhiều bạn bè của chị. Bức xúc vì bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, chị T. đến Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long tố giác và yêu cầu xử lý vụ việc.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long xác định Nguyễn Văn Đặng là người đăng tải hình ảnh chị T. lên mạng xã hội Facebook nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi làm nhục người khác. Tuy nhiên, Đặng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long ra quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tin tố giác của người dân, lực lượng công an phát hiện Đặng lẩn trốn tại P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức (TP.HCM) nên phối hợp công an địa phương bắt giữ khẩn cấp.

Hiện, Đặng được di lý về Công an H.Phước Long để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trốn lệnh truy nã và làm nhục người khác.