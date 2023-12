Bị bắt vì livestream trên mạng xúc phạm lãnh đạo và công an

Ngày 13.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bắt giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Xuyến (49 tuổi, ngụ thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, H.Hậu Lộc), để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Bà Nguyễn Thị Xuyến (áo trắng) bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, bà Nguyễn Thị Xuyến liên tục sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, bà Xuyến thường xuyên livestream trên mạng xã hội Facabook và có lời lẽ xúc phạm đến nhiều lãnh đạo UBND H.Hậu Lộc, Công an H.Hậu Lộc và nhiều người khác.

Tháng 12.2020, bà Xuyến từng bị Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật.

Bà Xuyến từng là giáo viên của một trường THCS ở xã Ngư Lộc, H.Hậu Lộc. Khi đang là giáo viên, bà Xuyến đã có hành vi cho học sinh uống bia khi học sinh đến nhà chơi dịp tết, và bà đã bị Công an H.Hậu Lộc phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi "cho trẻ em sử dụng bia".

Sau đó, do nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ nên bà Xuyến đã bị buộc thôi việc.