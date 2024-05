Bắt nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo kêu gọi từ thiện để lừa đảo

Ngày 15.5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc đơn vị này vừa bàn giao Huỳnh Phương Thủy (20 tuổi, ở TT.Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Phương Thủy tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện các tài khoản Facebook có tên "Thu Nguyễn", "Thúy Phương", "Loan Nguyễn", "Ngọc Trâm", "Thuy Thuy" đăng nhiều tin, bài vào các hội, nhóm mạng xã hội ở Đồng Tháp có đông thành viên để kêu gọi quyên góp từ thiện, có dấu hiệu tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9.5, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an TP.Cao Lãnh bắt giữ Huỳnh Phương Thủy đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Qua làm việc, Thủy khai nhận thời gian qua đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo rồi sao chép các tin, bài kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng để đăng vào nhiều hội, nhóm có đông thành viên. Sau đó, Thủy thay đổi thông tin tài khoản, lấy tài khoản do mình đứng tên để nhận tiền quyên góp trong các bài viết. Tiền mà mọi người gửi về tài khoản, Thủy rút để tiêu xài cá nhân.

Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của Thủy, lực lượng công an nhận thấy phát sinh nhiều giao dịch nhận tiền quyên góp với tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng nhiều tin, bài, hình ảnh giả mạo kêu gọi từ thiện nhằm mục đích lừa đảo. Vì vậy, người dân cần kiểm tra kỹ, nắm rõ thông tin trước khi chuyển tiền.