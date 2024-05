Khắc tinh của tội phạm ma túy

Những chuyên án lớn và kỷ niệm khó quên

Trong những năm qua, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

Thượng úy Trần Vĩnh Chiến là "Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu" năm 2024 THANH NAM

Có thể kể như triệt phá đường dây của Chu Bá Chung cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 94,9 kg ma túy tổng hợp. Hay phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Lê Huỳnh Minh Khoa cùng đồng phạm thực hiện, thu giữ hơn 3,4 kg ma túy tổng hợp các loại.

Đặc biệt là chuyên án VN10 (liên quan các nữ tiếp viên hàng không từng gây xôn xao dư luận). Tính đến nay, liên quan chuyên án này, lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng 187 vụ án với hơn 500 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 86 đối tượng, thu giữ hơn 156 kg ma túy tổng hợp các loại, 10 khẩu súng, 1 quả lựu đạn...

Trong tất cả chuyên án ma túy lớn bị lần ra, triệt phá ấy đều có sự tham gia của thượng úy Chiến. Anh phối hợp cùng đồng đội liên tục mang về nhiều chiến tích, quyết không cho tội phạm ma túy lộng hành.

Theo thượng úy Chiến, đa số các bị can trong những chuyên án vừa kể, cũng như những bị can do PC04, Công an TP.HCM thụ lý điều tra, đều đối diện với mức án của khung hình phạt cao nhất là tử hình. Do đó, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng luôn có tư tưởng chống đối, ngoan cố, không khai báo thành khẩn. Từ đó gây khó khăn trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án. "Tuy vậy, nếu mình cố gắng nỗ lực thì chính nghĩa luôn thắng cái ác", thượng úy Chiến đúc kết.

Thượng úy Chiến kể bản thân đã trực tiếp thụ lý điều tra rất nhiều vụ án, nên anh có nhiều kỷ niệm khó có thể quên.

Chẳng hạn như lần triệt phá nhóm Trần Văn Hải (còn gọi là Hải củ cải) cùng đồng phạm vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 104,2 kg ma túy tổng hợp vào giữa năm 2022. Vào thời gian đầu bị bắt, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ thì PC04, Công an TP.HCM đã khởi tố Hải và đồng phạm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

"Trong buổi đầu vào hỏi cung, tôi không đặt nhiều kỳ vọng về cuộc nói chuyện với Hải, chỉ tống đạt các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên trước khi vào làm việc, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về nhân thân, lai lịch của các đối tượng nên biết Hải từng có 10 tiền án tiền sự. Khi nói chuyện, tôi nhắc lại các lần phạm tội trước đây của Hải. Tôi chỉ ra nguyên nhân tại sao Hải lại thực hiện các hành vi phạm tội đó. Tôi cũng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Hải, bởi biết trong thời gian thụ lý án trước đây, Hải từng bị đột quỵ một lần. Tôi cũng hỏi thăm về hoàn cảnh, người thân trong gia đình Hải…", thượng úy Chiến nhớ lại.

Anh kể tiếp: "Và điều bất ngờ đã xảy ra. Khi đang làm việc, Hải bật khóc, rời khỏi ghế, quỳ sụp xuống đất, chắp tay vái tôi. Hải chia sẻ là từ trước đến nay đã trải qua rất nhiều án nhưng chưa gặp điều tra viên nào tình cảm như khi làm việc với tôi. Khoảnh khắc đó tôi cũng xúc động và bất ngờ. Nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, động viên Hải về vị trí. Và tôi cảm thấy đây là "thời cơ vàng" để làm việc về những vấn đề liên quan vụ án. Sau đó, Hải thừa nhận hết tất cả những hành vi phạm tội"…

"Mai anh có đi làm không ?"

Thượng úy Chiến cho biết suốt thời gian qua, Công an TP.HCM đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Mà chuyên án VN10 chính là lời tuyên chiến đanh thép của lực lượng Công an TP.HCM đối với tội phạm ma túy ở thành phố nói riêng và những tỉnh, thành lân cận khác nói chung.

"Bản thân tôi là một điều tra viên trẻ nên luôn ý thức trách nhiệm của mình. Tôi luôn phải cố gắng nỗ lực nhiều để bắt kịp với nhịp độ công tác mà các chuyên án đề ra. Một năm nay, hầu như thứ bảy, chủ nhật nào tôi cũng lên cơ quan để làm việc ngoài giờ. Vào mỗi tối thứ sáu, câu mà vợ tôi hay hỏi nhất đó là "mai anh có đi làm không"? Tôi thường trả lời là "có". Nghe xong, vợ tôi thoáng buồn. Nhưng vợ tôi cũng chia sẻ rồi nói vui là: "Biết bao giờ bố mới có cuối tuần?", thượng úy Chiến kể trong xúc động.

"Tôi ở nhà thì chỉ có vợ, con tôi vui thôi. Còn tôi đi làm thì có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Tôi cố gắng hết sức và cũng động viên gia đình. May mắn thay, gia đình tôi chia sẻ và thấu hiểu", thượng úy Chiến bộc bạch.

Chị Bùi Thị Lê Hà, vợ thượng úy Chiến, chia sẻ: "Tính chất công việc của chồng khá vất vả và nhiều nguy hiểm, nên tôi và gia đình rất lo lắng mỗi khi anh đi công tác. Bởi tội phạm ma túy nhiều, cũng như có khả năng manh động cao. Nhưng xã hội cần những con người hy sinh thầm lặng như anh, do đó tôi và gia đình luôn ủng hộ".