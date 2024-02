Đà Nẵng: Cảnh báo lừa đảo lợi dụng mê tín, cúng giải hạn, kêu gọi từ thiện

Theo cơ quan điều tra, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu đi thăm viếng cơ sở thờ tự, tâm linh, tham gia các sự kiện, hoạt động tôn giáo của người dân, du khách tăng cao. Đây là các hoạt động tín ngưỡng của người dân nhằm cầu xin sức khỏe, tài lộc.

Tuy nhiên cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các vụ lừa đảo. Nhất là cần tỉnh táo trước những trường hợp giả danh người tu hành kêu gọi từ thiện, cúng dường, lợi dụng mê tín dị đoan và thiếu hiểu biết của người dân để thêu dệt các câu chuyện hoang đường.

Cụ thể như dựng lên việc dính bùa ngải, có vấn đề về sức khỏe để lôi kéo cúng giải hạn, làm phép… để lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời những người hành nghề mê tín dị đoan. Khi có các vấn đề về sức khỏe nên đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị, tránh trở thành nạn nhân cho các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong năm 2023, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 2 vụ án, 2 nữ bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn cúng giải hạn. Theo đó, bị can Đinh Thị Hoa Hồng (31 tuổi, tạm trú tại Kim Liên 3, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu), thấy một phụ nữ thường xuyên đau ốm nên dụ cúng giải hạn, lừa đảo gần 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Thị Liễu (35 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) cùng hành vi lừa đảo. Liễu tổ chức lên đồng, hầu đồng, tự dựng chuyện nhập hồn, đe dọa nạn nhân phải dâng lễ cúng, qua đó lừa đảo 320 triệu đồng.