Đà Nẵng: Nữ nghi phạm chuyên móc túi ở chợ Hòa An sa lưới

Chiều 27.1, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao nữ nghi phạm móc túi cho Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.



Nữ nghi phạm là Nguyễn Phước Thu Ngân (32 tuổi, ngụ tổ 28, P.An Khê, Q.Thanh Khê, tạm trú chung cư tổ 54 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Công an P.Hoà An nhận tin báo của chị H.T.H.H (35 tuổi, ngụ tổ 46, P.Hòa An) bị móc túi tại chợ Hòa An thuộc địa bàn phường.

Theo lời khai của chị H., khi đi vào chợ, chị mang theo túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 12 Pro Max trị giá hơn 30 triệu đồng, ngoài ra còn có 32 triệu đồng.

Nguyễn Phước Thu Ngân tại cơ quan công an NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên khi mở túi lấy tiền để xử lý công việc ở chợ, thì cả điện thoại lẫn tiền mặt đều không còn. Nhận tin báo, Công an P.Hòa An khẩn trương truy xét, đến trưa cùng ngày đã bắt được Nguyễn Phước Thu Ngân.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đã móc túi, trộm điện thoại và tiền mặt của chị H., công an phường đã thu hồi được tang vật, lập hồ sơ chuyển Công an Q.Cẩm Lệ.

Đáng chú ý, theo Công an Q.Cẩm Lệ, tra soát hồ sơ cho thấy Ngân đã có tiền án năm 2019 về tội trộm cắp tài sản. TAND TP.Đà Nẵng đã đưa ra xét xử

Theo đó, ngày 15.8.2019, gia đình Ngân gồm Ngô Thị Bông, Nguyễn Phước Thu Ngân, Trần Văn Thao và Nguyễn Văn Tân A rủ nhau lên chùa Linh Ứng (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để móc túi du khách.

Trong đó, Bông và Ngân cầm đầu, nhờ Thao và Tân A làm tài xế đồng thời cảnh giới, dàn cảnh để trà trộn, tiếp cận các du khách. Tại chùa Linh Ứng, gia đình này đã trộm 2 điện thoại của du khách nước ngoài, tuy nhiên ngay sau đó đã bị bắt (Thanh Niên đã thông tin).

TAND TP.Đà Nẵng đã xét xử, tuyên phạt Bông 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Phước Thu Ngân 1 năm 3 tháng tù, Trần Văn Thao 1 năm tù, Nguyễn Văn Tân A 1 năm cải tạo không giam giữ, cùng về tội trộm cắp tài sản.