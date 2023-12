Bắt 5 bị can lừa đảo kêu gọi từ thiện trên không gian mạng

Ngày 15.12, tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này triệt phá băng nhóm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Nguyễn Hồng Hận (24 tuổi), Nguyễn Khánh Duy (28 tuổi, cùng xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), Lê Huyền Trân (19 tuổi, ngụ xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Toàn (26 tuổi) và Trần Thị Kiều (53 tuổi, cùng ngụ P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Hận, Trân, Toàn, Duy, Kiều (từ trái qua) CACC

Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ 4 bộ máy vi tính, hàng chục thẻ SIM điện thoại, nhiều điện thoại di động, xe máy cùng một số tang vật khác có liên quan.



Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, nhóm bị can trên tham gia nhiều hội, nhóm trên không gian mạng, nhất là các hội, nhóm thiện nguyện. Với ý định chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm, các bị can lấy thông tin của những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được đăng trên các hội, nhóm để làm dữ liệu đăng bài kêu gọi từ thiện. Với hành vi, thủ đoạn trên, cả nhóm đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều người trong cả nước với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Vụ lừa đảo bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.