Kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt 3,6 tỉ đồng để ‘nướng’ vào cá độ bóng đá

Ngày 15.8, Công an H.Cư Jút (Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh lập nhiều tài khoản Facebook, rồi đăng các bài viết và hình ảnh về những trường hợp thương tâm nhằm kêu gọi từ thiện, ủng hộ tiền. Sau khi đọc các bài viết do Thịnh đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã chuyển tiền ủng hộ và bị Thịnh chiếm đoạt số tiền này.

Công an H.Cư Jút khởi tố, bắt giam bị can Ngô Trường Thịnh C.T.V

Theo Công an H.Cư Jút, với thủ đoạn như trên, Ngô Trường Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Số tiền sau khi chiếm đoạt bị Thịnh "nướng" vào cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.