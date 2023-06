Bị đặt câu chuyện thương tâm, lên mạng kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng

Chiều 20.6, Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh triệt phá nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên mạng xã hội; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (37 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Gia Nghĩa bắt giữ Hoàng Công Trường CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2021, Hoàng Công Trường lên mạng internet tìm kiếm thông tin, tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo bài viết có nội dung bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương của người thân Trường (gồm vợ, con, bố, mẹ, anh, chị…) rồi kêu gọi từ thiện bằng hình thức chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân với tên giả.

Trường bịa đặt các câu chuyện thương tâm rồi đăng lên Facebook kêu gọi từ thiện CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến ngày 13.6, có gần 6.000 người từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước mắc bẫy, chuyển cho Trường hơn 5,6 tỉ đồng; người chuyển tiền nhiều nhất hơn 5 triệu đồng và ít nhất 20.000 đồng. Tất cả số tiền này sau đó bị Trường chiếm đoạt.

Vụ án đang được Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.