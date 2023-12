TP.HCM quyết dẹp quảng cáo 'bẩn' về y tế trên không gian mạng

Sở Y tế TP.HCM vừa có cuộc họp với Sở TT–TT, Sở VH–TT, Công an TP.HCM (lãnh đạo Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03), Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và lãnh đạo Trung tâm Báo chí TP.HCM nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân trên địa bàn.



Theo Sở Y tế, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là quảng cáo trong lĩnh vực y tế rất được chú trọng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế của Sở Y tế cũng ghi nhận một số khó khăn, thách thức trong việc phát hiện và xử lý các đối tượng có thực hiện hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

Các sở, ngành tại TP.HCM họp thống nhất dẹp quảng cáo "bẩn" về y tế trên không gian mạng SỞ Y TẾ TP.HCM

Nhận diện quảng cáo "bẩn"

Sở Y tế cho biết, các đối tượng thực hiện hành vi quảng cáo trong lĩnh vực y tế có xu hướng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi quảng cáo.

Đó là tạo lập các website, tài khoản, trang hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok, youtube...) để thực hiện hành vi quảng cáo, giới thiệu việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, mua bán sản phẩm thuốc, thiết bị y tế...

Một số cá nhân còn đăng tải các clip dưới hình thức chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong khám chữa bệnh, tuy nhiên thông qua nội dung chia sẻ lại thực hiện việc quảng cáo cho hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở.

Mạo danh y bác sĩ để thực hiện quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh; đăng tải nội dung, hình ảnh có tính thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Sử dụng hình ảnh, đánh giá (rieview) của những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, nghệ sĩ nổi tiếng hoặc đăng thông tin quảng cáo trên các trang báo chí để thu hút và tạo niềm tin cho người dân.

Những giải pháp quyết liệt

Tại cuộc họp vừa qua, các sở, ngành đã trao đổi, thống nhất các giải pháp giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

Thứ nhất, Sở Y tế tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm với quảng cáo trong lĩnh vực y tế, xử lý nghiêm vi phạm.

Thứ hai, Sở TT–TT làm đầu mối trong việc xây dựng công cụ để quản lý hoạt động quảng cáo của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn, trong đó có hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế. Kiến nghị Bộ TT–TT tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có trách nhiệm kiểm soát, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Thứ ba, Sở VH–TT tăng cường công tác truyền thông đến các nhân vật là người của công chúng có tham gia các hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế, không tham gia các hoạt động quảng cáo lĩnh vực y tế khi chưa được xác nhận nội dung được phép quảng cáo của cơ quan quản lý.

Thứ tư, Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Theo đó, trong thời gian tới, Thanh tra Sở Y tế và Công an TP.HCM sẽ phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trọng điểm, điển hình trong hoạt động quảng cáo y tế trên không gian mạng (facebook, zalo, tiktok, youtube,…). Công an Thành phố phối hợp Sở TT–TT tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức nhận diện và cách thức thu thập, củng cố các tài liệu vi phạm của các cá nhân, tổ chức lợi dụng không gian mạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Thứ năm, các Sở, ngành tổ chức thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, hiểu biết về phương thức, thủ đoạn của lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi vi phạm trên lĩnh vực y tế, để người dân nâng cao ý thức phòng tránh, không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội.

Thứ sáu, Trung tâm báo chí TP.HCM thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn đối với các cơ quan báo, đài khi thực hiện đăng tải nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế cần xác định rõ căn cứ pháp lý hoạt động của cơ sở và nội dung đăng tải. Trường hợp cần thiết, liên hệ ngay Sở Y tế hoặc Sở TT–TT để xác minh thông tin và hướng dẫn thực hiện.