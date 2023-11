Hóc Môn ra quân bóc xóa quảng cáo tín dụng đen

Lực lượng ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định khoảng 150 người, gồm: UBND H.Hóc Môn; cán bộ chiến sĩ thuộc Công an H.Hóc Môn; Công an TP.HCM; lực lượng quân sự, công chức, viên chức, đoàn thể chính trị - xã hội; người dân thuộc TT.Hóc Môn, 11 xã thuộc H.Hóc Môn.

Theo ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn, Trưởng ban chỉ đạo 138 H.Hóc Môn (chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn), tình hình dán, vẽ, treo các loại hình quảng cáo tại nơi công cộng trên một số tuyến đường, khu vực dân cư vẫn còn, chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng này gây mất mỹ quan, gây ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, văn hóa đô thị.

Cán bộ lãnh đạo, công chức H.Hóc Môn bóc xóa quảng cáo sai quy định

THẢO NHÂN

"Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và tăng cường hơn nữa việc thực hiện bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, huyện yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả về việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện", ông Dương Hồng Thắng nói.

Ông Dương Hồng Thắng cũng chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức và vận động người dân tiếp tục ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định với phương châm "15 phút vì khu phố, ấp văn minh - sạch đẹp - an toàn" theo định kỳ hàng tuần. Đồng thời giao trách nhiệm quản lý cụ thể cho các cơ quan, đơn vị đối với các địa bàn đã được làm sạch, không để các đối tượng tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.

Thượng tá Võ Văn Liễm, Phó trưởng Công an H.Hóc Môn cùng Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an TP.HCM - đại úy Võ Thị Bích Phương tham gia bóc xóa quảng cáo sai quy định THẢO NHÂN

Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Theo ông Dương Hồng Thắng, xác định tội phạm liên quan tín dụng đen tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự như các vụ tạt sơn, tạt chất bẩn, đánh nhau, đòi nợ kiểu "xã hội đen", cưỡng đoạt tài sản…

Vì vậy, Ban chỉ đạo 138 H.Hóc Môn chỉ đạo ban ngành, đoàn thể, các phường thường xuyên ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, đặc biệt là quảng cáo cho vay tín dụng đen. Đồng thời, đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 TP.HCM về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, Công an TP.HCM cũng đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đồng loạt ra quân tổ chức kiểm tra, tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở kinh doanh đặc thù, đồng thời tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua đó phát huy sức mạnh của nhiều lực lượng, góp phần tấn công trấn áp tội phạm tín dụng đen, cả diện rộng và chiều sâu, gắn với giao trách nhiệm cụ thể trong quản lý, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo được hiệu ứng lan tỏa.

Lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cũng tham gia bóc xóa quảng cáo trên cột điện NGỌC LÊ

Công an TP.HCM cũng cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong thời gian qua, Công an TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để hoạt động tín dụng đen.

Ban giám đốc Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nội dung, biện pháp trọng tâm, tạo chuyển biến căn bản tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tín dụng đen trên địa bàn. Đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý toàn diện, liên tục bằng nhiều biện pháp, với phương châm "quét sạch nhà", không để cho các đối tượng, băng nhóm hoạt động tín dụng đen có điều kiện hoạt động.