Đánh sập tín dụng đen biến tướng: Bóc trần thủ đoạn ép thế chấp bằng clip khỏa thân

Nếu trước đây các băng nhóm cho vay tín dụng đen tung hoành bất chấp, cho vay lãi suất cắt cổ, yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, CCCD, hộ chiếu, giấy tờ xe, sổ hồng, tài khoản Facebook, danh bạ người thân..., thì nay các băng nhóm chuyển qua hình thức cho vay ngắn hạn và yêu cầu người vay phải chụp ảnh, quay clip khỏa thân gửi vào tài khoản trang mạng xã hội Zalo, Facebook...

Điển hình là mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) tiếp tục xác lập chuyên án 0923V, đấu tranh, triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản khi khủng bố tinh thần người vay bằng clip khỏa thân, ép trả tiền. Đường dây tín dụng đen này do bị can Vũ Huy Hùng (31 tuổi, thường trú tại H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú Q.8, TP.HCM) cầm đầu cùng đàn em của Hùng thực hiện.

Công an ghi lời khai bị can Vũ Huy Hùng

THANH TUYỀN

Ép con nợ trả nợ lại từ đầu, vay thêm để trả nợ nếu trả chậm

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) cho biết, ngày 16.9, chị N. (22 tuổi, ngụ TP.HCM) đến tố cáo hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản của nhóm Vũ Huy Hùng.

Qua điều tra, công an xác định vào tháng 8.2022, chị N. thiếu tiền chi tiêu nên liên hệ với Hùng qua số 0784732617 để vay tiền. Ngoài việc yêu cầu chị N. cung cấp ảnh CCCD thì Hùng còn yêu cầu chị N. cung cấp ảnh và clip khỏa thân, Facebook của ba mẹ và bạn bè gửi qua, thì mới được giải ngân.

Sau khi chị N. thực hiện các yêu cầu Hùng đưa ra, nhóm Hùng đã cho chị N. vay nhiều lần và nạn nhân đã trả đủ. Đến tháng 12.2022, chị N. vay thêm 60 triệu đồng theo hình thức trả góp trong vòng 1 tháng, thực nhận chỉ 54 triệu đồng.

Sau khi vay, chị N. đã góp tiền 29 ngày, mỗi ngày góp 2,3 triệu đồng, phí dịch vụ cho khoản vay là 10% (6 triệu đồng) rồi sau đó chị N. hết khả năng chi trả.

Nhưng sau khi chị N. đóng tiền ngắt quãng thì Hùng yêu cầu phải đóng lại từ đầu và phải vay thêm để tất toán nợ cũ. Hùng nhắn tin chửi bới, đe dọa rồi đăng hình ảnh của chị lên mạng xã hội cho ba mẹ và gia đình biết, nhằm ép N. trả tiền. Hùng đã đăng ảnh khỏa thân của chị N. lên mạng 4 lần. Chị N. sợ hãi nên chấp nhận đóng tiền thì Hùng gỡ hình ảnh xuống.

Bị can Vũ Huy Hùng (trái) và đồng bọn sau khi bị công an bắt THANH TUYỀN

Ngày 18.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) mời Hùng, Lâm Hoàng Sơn (29 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) lên làm việc.

Bị can Hùng và đồng bọn thừa nhận cho chị N. vay tổng cộng 14 lần, thu lợi bất chính gần 122 triệu đồng.

Nhóm Hùng khai, khi có người vay, thì nhóm Hùng yêu cầu người vay cung cấp ảnh CCCD, ảnh và clip khỏa thân của người vay, Facebook của bố mẹ và bạn bè. Sau khi người vay gửi đủ các yêu cầu trên thì được giải ngân bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản của người vay hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt, với lãi suất vay trả góp từ 10 - 20%/ngày.

Nếu người vay không trả tiền thì băng nhóm tín dụng đen này sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh CCCD, ảnh và clip khỏa thân của người vay lên tài khoản mạng xã hội Facebook "Hùng Nam" để buộc người vay trả khoản nợ còn lại.

Sau khi người vay đóng tiền tiếp thì Hùng mới gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội Facebook. Số tiền thu lợi được chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của từng người.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 7.2023, Công an TP.HCM cho biết đã xử lý 206 bị can và triệt xóa 27 ứng dụng cho vay tín dụng đen như: goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay...

Công an xác định, ngoài chị N., nhóm của Hùng cho 5 người khác vay tổng cộng 51 lần, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngày 21.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) bắt giữ nhóm của Hùng. Công an khám xét và thu giữ 4 điện thoại di động, 51,9 triệu đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng đen.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các cục nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật. Công an cũng đang xác minh thông tin lai lịch những người vay tiền để mời làm việc nhằm làm rõ hành vi phạm tội của nhóm Hùng.