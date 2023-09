Ép lấy điện thoại con nợ chuyển tiền, bị khởi tố hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 25.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Thị Tuyết Mai (25 tuổi) và Trần Hoàng Khả Vy (21 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Trần Hoàng Khả Vy và Phan Thị Tuyết Mai tại cơ quan công an TIẾN TẦM

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 40 ngày 5.4, Mai và Vy cùng nhóm bạn đến tiệm spa ở P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên - nơi chị N.H.T.A (25 tuổi, ngụ P.Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên) đang làm việc. Tại đây, cả 2 yêu cầu chị A. trả cho Vy 160 triệu đồng và Mai 58 triệu đồng mà chị đã mượn trước đó. Chị A. thương lượng, xin trả hằng tháng nhưng Vy và Mai không đồng ý.



Lúc này, Mai lấy điện thoại chị A. rồi yêu cầu chị lên xe để chở về nhà nói chuyện. Đến nơi, Vy và Mai yêu cầu chị A. đưa mật khẩu đăng nhập các tài khoản ngân hàng trong điện thoại, nhưng chị không đồng ý.

Từ đó, cả 2 thay nhau kiểm tra các thông tin trong điện thoại của chị A. và cầm ngón tay nạn nhân ấn vào điện thoại để mở mật khẩu bằng chế độ mở mật khẩu bằng dấu vân tay. Một lúc sau, Mai, Vy ra về.

Khi nhận lại điện thoại, chị A. kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng thì phát hiện 27 triệu đồng đã được chuyển đến số tài khoản của Vy. Sau đó, chị đến Công an P.Mỹ Xuyên trình báo sự việc.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên quyết định khởi tố vụ án để điều tra, sau đó khởi tố và bắt tạm giam Mai, Vy về hành vi cưỡng đoạt tài sản.