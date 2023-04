'Người tình MV' của Sơn Tùng M-TP lên tiếng scandal lộ clip khỏa thân

Trao đổi với phóng viên của tờ People, Madison cho biết mình đã viết xong cuốn hồi ký mang tên The Half of It và sẽ phát hành vào ngày 25.4 tới. Cô tiết lộ cuốn sách ghi lại quá trình nổi tiếng từ khi còn là một thiếu niên và cuộc hành trình vượt qua một số biến cố khiến cô gục ngã bao gồm việc rò rỉ video khỏa thân ở độ tuổi 15. Nữ ca sĩ 24 tuổi cho biết cuốn sách là nơi thích hợp duy nhất để giãi bày về những thăng trầm trong cuộc sống và cũng như qua đó người khác có thể định hướng khi rơi vào tình trạng tương tự.

Madison Beer sinh năm 1999, nổi tiếng khi mới tuổi teen. Cô góp mặt trong MV của Sơn Tùng M-TP Hãy trao cho anh Fenty Beauty

Khi được hỏi về khoảng thời gian sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Madison chia sẻ đây là một ký ức đen tối mà cô không bao giờ có thể rũ bỏ được: “Khi đoạn clip bị rò rỉ, tôi đang ở trong phòng của mình và phát hiện ra nó được lan truyền chóng mặt. Nó thực sự rất đáng sợ. Tôi đã không nghĩ rằng người mà tôi tin tưởng làm việc này. Tôi đã sai". Nữ nghệ sĩ 24 tuổi tiếp lời: “Tôi sớm rơi vào trạng thái khủng hoảng và luôn tìm cách để kiểm soát nó nhưng không, tôi không làm được. Ngay sau khi phát hiện bức ảnh đầu bị rò rỉ tôi lại nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng lại có một video khỏa thân khác đang được lan truyền. Tôi đã sụp đổ, tôi liên hệ với người đăng video và cầu xin họ xóa nó ngay đi nhưng người đó đã chặn tôi".



Có thể thấy đây không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn là một cú hích đối với cuộc sống cá nhân của Madison khi đoạn clip và các hình ảnh bị rò rỉ phá vỡ hoàn toàn hình tượng của mình. “Nó thay đổi cuộc đời tôi, nó khiến tôi đứng vững nhưng cũng khiến thế giới của tôi nghiêng theo trục của nó và tôi còn chẳng biết mình thực sự là ai và cũng không tin tưởng ai nữa. Tôi thậm chí không biết mình cần tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu”, chủ nhân bản hit Reckless trải lòng.

Cảnh quay giữa Sơn Tùng và Madison Beer năm 2019 Chụp màn hình

"Độ hot" của Madison Beer vào thời điểm đó trở thành con dao hai lưỡi và khoảng 1 năm sau, cô bị công ty quản lý và hãng thu âm chấm dứt hợp tác. Bị buộc phải bắt đầu con đường sự nghiệp trên đôi chân mình, chân dài hụt hẫng và thậm chí có ý định tự tử: “Tôi cảm thấy như bị dồn vào một góc và nghĩ rằng lối thoát duy nhất là kết thúc cuộc đời".

Trong một đoạn trích mà People có được, nữ ca sĩ nhớ lại đã đứng trên ban công và cân nhắc việc nhảy xuống. Cô viết: “Tôi trèo qua mép ban công và đứng đó, hàng triệu suy nghĩ chạy qua đầu khi tôi nhìn chằm chằm xuống đất, mắt tôi cứ đảo liên hồi. Tôi không nghĩ mình sẽ nhảy. Điều quan trọng hơn là biết rằng tôi có thể có một lối thoát nếu mọi chuyện trở nên quá sức. Tuy nhiên, tôi nấn ná ở đó một lúc lâu, ớn lạnh bởi sự thật rằng tôi đã không nhảy. Không phải tất cả đều sợ hãi khi ở trên cao như vậy. Em trai tôi đã tìm thấy tôi và hét lên gọi bố mẹ tôi, và khi tôi trèo trở lại, lắng nghe họ. Tất cả đều hoảng sợ".

Luôn chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc về cuộc sống của mình nhưng không phải ai cũng biết quá khứ đen tối Madison Beer đã và đang trải qua Instagram NV

Đến mùa hè năm 2019, ở tuổi 20, Madison Beer tiếp tục suy nghĩ tiêu cực. “Tôi lại bắt đầu tự làm hại bản thân, điều mà tôi đã không nghĩ đến trong một thời gian. Tôi đã cố tự tử hai lần, cả hai đều không thành công và tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Nhưng tôi muốn mọi người biết chuyện thực sự rất nghiêm trọng. Cuộc đời tôi gần như đã kết thúc. Tôi suýt chết. Tôi suýt chết vì tất cả những điều này. Có rất nhiều điều để tôi suy nghĩ. Có rất nhiều điều để tôi chấp nhận rằng mọi người đã khiến tôi cảm thấy như bị đá khi tôi suy sụp”, cô nàng chia sẻ.

Ngoài ra, cô cũng cho biết mình bị lạm dụng tình dục khi mới 6, 7 tuổi bởi một người thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc. Nữ ca sĩ không đề cập đến người xâm hại và bản chất của mối quan hệ đó. Nhưng đó là một trải nghiệm vô cũng ám ảnh và đeo bám cô cả một tuổi thơ.



Cuốn hồi ký The Half of It của Madison Beer sẽ được phát hành vào ngày 25.4, vén màn hành trình thành công và quãng thời gian vật lộn để trưởng thành Instagram NV

Madison Elle Beer sinh năm 1999, thu hút được nhiều sự chú ý khi Justin Bieber chia sẻ đường link video cover bài hát At Last (Etta James) tới hàng chục triệu người theo dõi năm 2012. Điều này đã khiến cho Madison trở thành hiện tượng toàn cầu. Cùng năm, nữ ca sĩ tài năng đã ký hợp đồng với Epic Records. Và đến năm 2021, cô phát hành album phòng thu đầu tiên của mình Life Support và sản phẩm này đã giúp cô lọt vào các bảng âm nhạc quốc tế. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong các chương trình truyền hình, phim như Louder Than Words, Todrick (2015) và RuPaul's Drag Race (2020). Đặc biệt, Madison cũng đã gây ấn tượng với giới trẻ Việt Nam khi xuất hiện trong MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng với Snoop Dogg năm 2019.