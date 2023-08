Nhiều doanh nghiệp đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai dẹp nạn tín dụng đen

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với gần 200 doanh nghiệp (DN) chiều 11.8, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn các DN đóng góp ý kiến, chia sẻ và đồng hành cùng công an tỉnh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, trật tự của các DN trong khu công nghiệp.



Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp LÊ BÌNH

Ông Võ Quang Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội gỗ Đồng Nai đặt ra một số câu hỏi, trong đó quan ngại về vấn nạn tín dụng đen. Theo ông Hà, gần đây tình trạng tín dụng đen hoạt động khá dày đặc, có quan hệ vay mượn với công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Những người cho vay rất manh động, không những khủng bố, đe dọa trực tiếp người vay mà còn khủng bố người thân hoặc đồng nghiệp, thậm chí cả quản lý và lãnh đạo công ty.

"Trước đây nhóm người cho vay tín dụng đen nhắn tin hoặc gọi điện thoại, còn bây giờ thì gửi email với những lời lẽ đòi nợ rất thiếu văn hóa, có khi văng tục… Tình trạng này làm cho doanh nghiệp rất lo lắng, bức xúc", ông Hà nói.

Ông Võ Quang Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội gỗ Đồng Nai nêu câu hỏi với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai LÊ BÌNH

Về vấn nạn tín dụng đen mà các DN nêu bức xúc tại buổi đối thoại, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết hiện nay số lượng công nhân vay nặng lãi chiếm đến 60%. Đa số người vay đều thông qua các ứng dụng (app) của nhóm tín dụng đen. Người dân đi vay qua ứng dụng với nhiều lý do khác nhau, trong đó có trường hợp sử dụng ma túy, mại dâm... Một khi người dân lỡ rơi vào bẫy tín dụng đen, rất khó thoát ra được. Do đó, việc bị khủng bố hay hăm dọa là điều khó tránh khỏi.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang khuyến cáo các DN nếu có tình trạng tín dụng đen nhũng nhiễu hoặc khủng bố thì liên hệ ngay với công an địa phương nơi gần nhất.

"Ở cấp phường, xã thì có lực lượng phường xã, ở các khu công nghiệp thì có đồn công an các khu công nghiệp. Trường hợp lực lượng địa phương không xử lý thì báo ngay cho tôi để xử lý triệt để", Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cương quyết.

Đại diện Công ty Pouchen Việt Nam đặt câu hỏi với Ban giám đốc Công an Đồng Nai LÊ BÌNH

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho rằng để tránh tình trạng quấy nhiễu, khủng bố, lãnh đạo các DN phải hành động bằng cách thường xuyên tuyên truyền cho người lao động đang làm việc tại DN của mình cần hết sức thận trọng trước nhu cầu vay mượn tiền. Đặc biệt vay mượn qua ứng dụng của các nhóm tín dụng đen.