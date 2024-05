Cả trăm người ở Quảng Ngãi tố bị sập bẫy lừa đảo 'ra nước ngoài làm việc'

Chiều 14.5, bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), cho biết xã đã nhận được đơn của nhiều người tố cáo bà T.T.T (ở xã Nghĩa An) lừa đảo khi nhận tiền làm thủ tục đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc nhưng thực chất là để chiếm đoạt.

Đóng từ 35 - 90 triệu đồng nhưng bị thất hứa

Theo các nội dung đơn tố cáo, để được sang Hàn Quốc làm việc ngắn hạn, nhiều người đưa cho bà T. từ 35 - 90 triệu đồng để làm thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, những người này không được đi Hàn Quốc như lời hứa hẹn và bà T. cũng không trả lại tiền.

Gần đây, nhiều người không tìm thấy và không liên lạc được với bà T. nên càng hoang mang, cho rằng mình đã bị lừa đảo.

Nhiều người ở xã Nghĩa An lo mất tiền vì tin lời hứa hẹn đưa sang Hàn Quốc làm việc H.ĐINH

Chiều 14.5, đại diện UBND xã Nghĩa An cho biết, vụ việc nói trên bắt đầu từ giữa năm 2023. Khi đó, một phụ nữ tên T.T.G (quê xã Nghĩa An) đang làm việc tại Hàn Quốc thông báo cần người sang Hàn Quốc làm việc trong thời gian 6 tháng, thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Bà N.T.C (41 tuổi, ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) liên hệ với bà G. để được sang Hàn Quốc làm việc. Bà G. nói với bà C., chi phí đi Hàn Quốc 50 triệu đồng và đóng tiền cho bà T.T.T (25 tuổi, em gái của bà G). Theo đó, bà C. cần nộp trước cho bà T. 35 triệu đồng để làm visa và lúc xong thủ tục xuất cảnh thì đóng thêm 15 triệu đồng nữa, trong tháng 5 hay tháng 6.2023 sẽ "bay" sang Hàn Quốc.

Dù không đủ tiền nhưng tính toán sang Hàn Quốc làm việc, thu nhập cao hơn nghề đi biển, bà C. vay 70 triệu đồng để đưa cho bà T. làm thủ tục đi Hàn Quốc.

Thế nhưng đợi mãi không thấy xuất cảnh sang Hàn Quốc, khoảng tháng 6.2023, bà C. hỏi thì được bà T. trao cho một mảnh giấy có chữ nước ngoài và bảo đóng tiền để lấy visa. Bà C. đóng thêm 30 triệu đồng nữa nhưng đến nay vẫn chưa được đi Hàn Quốc.

Đơn tố cáo của người dân lên UBND xã Nghĩa An PA

Công an đang điều tra

Tương tự, vợ chồng anh Đ.V.C (35 tuổi, ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An) cũng đưa cho bà T. 55 triệu đồng nhưng "đợi dài cổ" vẫn chưa được sang Hàn Quốc làm việc.

Nhiều người ở xã Nghĩa An cũng cho biết, vì nghe theo chị em bà G. và T. nên đóng hàng chục triệu đồng để đi Hàn Quốc làm việc nhưng không đi được và bà T. không trả lại tiền. Do đó, nhiều người làm đơn tập thể gửi đến UBND xã Nghĩa An đề nghị can thiệp, xử lý để bà T. sớm trả lại tiền.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công cho biết, theo thống kê thì có gần 100 người đưa tiền cho bà T. Sau khi tiếp nhận đơn, UBND xã Nghĩa An đã đề nghị công an xã xác minh, làm rõ. Do người tố cáo nhiều, số tiền tố cáo bị lừa đảo ước khoảng 4,5 tỉ đồng nên Công an xã Nghĩa An đã báo cáo, chuyển vụ việc lên cấp trên.

Theo bà Công, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (PC02) cũng đã về xã Nghĩa An để trực tiếp nghe phản ánh, trình bày của người dân ở đây. Hiện vụ tố cáo "lừa đảo xuất cảnh lao động" đang được công an thụ lý, làm rõ.