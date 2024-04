Siết quản lý việc đưa lao động ra nước ngoài

Bơ vơ xứ lạ

Những năm qua, đặc biệt là mỗi dịp sau tết Nguyên đán, công an các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa lại tổ chức các đoàn "gõ cửa từng nhà" để tuyên truyền, cảnh báo người không đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, lực lượng chức năng phân tích, giải thích để người dân hiểu về hệ lụy khi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vận động người dân ký cam kết không xuất cảnh lao động bất hợp pháp ở nước ngoài CÔNG AN THANH HÓA

Năm nay cũng vậy, sau tết Nguyên đán, Công an H.Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đến nhiều gia đình trên địa bàn để tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không ra nước ngoài lao động bất hợp pháp. Tại gia đình anh H.V.S (ngụ xã Quảng Văn, H.Quảng Xương), bố mẹ anh S. đã tự nguyện ký cam kết không để anh S. tiếp tục đi lao động bất hợp pháp.

Anh S. là một trong những nạn nhân của việc xuất cảnh lao động bất hợp pháp ở Campuchia. Năm 2023, khi đang theo học tại Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, anh S. giấu bố mẹ, bỏ học sang Campuchia làm thuê cho một cơ sở đánh bạc trực tuyến nhưng không được trả lương. Đến khi bố mẹ anh S. biết chuyện đã tìm nhiều cách để đưa con về. Nhưng rốt cuộc, gia đình vẫn phải gửi hơn 120 triệu đồng mới chuộc được anh S.

Không chỉ có những trường hợp bị quỵt lương, mất tiền chuộc, nhiều người còn bị cơ quan chức năng nước bạn đưa ra tòa xét xử về hành vi nhập cảnh trái phép. Trường hợp anh N.V.B (ngụ xã Quảng Thạch, H.Quảng Xương) là một ví dụ.

Tháng 6.2023, anh B. vừa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê thì bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ và đang chờ ngày đưa ra tòa xét xử về hành vi nhập cảnh trái phép.

Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền, ngăn chặn người dân đi lao động bất hợp pháp. Đồng thời, cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng ra nước ngoài để trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Cảnh báo chiêu lừa "việc nhẹ lương cao"

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, lợi dụng chính sách du lịch, thăm thân, xuất khẩu lao động, không ít người đã trốn ở lại lao động bất hợp pháp. Thống kê cho thấy, riêng năm 2023, trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 công dân xuất cảnh ra nước ngoài thăm thân, du lịch, giải quyết việc riêng; hơn 14.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đáng chú ý, trong số lao động xuất cảnh ra nước ngoài, có hơn 2.600 người cư trú, lao động bất hợp pháp tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tỉnh Thanh Hóa dự báo trong thời gian tới, việc lợi dụng hình thức đi du lịch, thăm thân, xuất khẩu lao động để trốn ở lại lao động bất hợp pháp sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khi nhu cầu lao động phổ thông ngày càng tăng tại một số nước.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Trong đó, yêu cầu Sở VH-TT-DL Thanh Hóa thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các công ty lữ hành, đặc biệt là các công ty lữ hành và hướng dẫn viên quốc tế.

Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoạt động, có hành vi đưa người ra nước ngoài rồi trốn ở lại lao động bất hợp pháp; yêu cầu công khai danh sách các đơn vị được phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với các đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đi nước ngoài, UBND tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ xét duyệt kỹ lưỡng nhân sự tham gia đoàn; tham mưu giao trách nhiệm cho trưởng đoàn quản lý thành viên trong quá trình hoạt động ở nước ngoài; phát hiện và trao đổi với Công an tỉnh Thanh Hóa trường hợp lợi dụng việc tổ chức đoàn đi nước ngoài để trốn ở lại.

Theo trung tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Thanh Hóa), việc phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép gặp nhiều khó khăn, do thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi.

"Trong những vụ lừa người dân xuất cảnh lao động trái phép, những kẻ chủ mưu thường sử dụng phương thức, thủ đoạn như đưa ra lời mời việc nhẹ lương cao để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người lao động. Từ đó rủ rê, lôi kéo người đi; lợi dụng mối quan hệ quen biết hoặc sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết quảng cáo, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài", trung tá Nguyễn Thanh Bình cảnh báo.