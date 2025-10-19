Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2025 tối 18.10.2025 tại Thisky Hall Sala (TP.HCM) như một “bữa tiệc” thịnh soạn, với sự hội tụ của nhiều nhà sáng tạo nội dung.

Huỳnh Lập 'lạc lõng' giữa Đêm vinh danh TikTok Awards 2025 vì lý do này





Huỳnh Lập đăng tải video hài hước về việc "trùng trang phục" với vũ công ẢNH: TIKTOK HUỲNH LẬP

Với chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo” (New Era, New Icons), sự kiện đã mở ra một chương mới đầy cảm hứng, vinh danh 18 biểu tượng xuất sắc nhất từ 16 hạng mục đề cử, những nhà sáng tạo nội dung và đối tác đã tiếp nối hành trình của kỷ nguyên sáng tạo đầy cảm hứng, bằng tinh thần đổi mới và những nội dung mang giá trị tích cực.

Giữa những bộ trang phục đẹp mắt, diễn viên Huỳnh Lập gây chú ý với bộ trang phục lấp lánh, phối hồng đúng dresscode của sự kiện. Thế nhưng chính anh cũng bất ngờ khi outfit của mình có phần giống các dancer trong tiết mục mở màn.