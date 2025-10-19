Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Huỳnh Lập 'lạc lõng' giữa Đêm vinh danh TikTok Awards 2025 vì lý do này
Video Giải trí

Huỳnh Lập 'lạc lõng' giữa Đêm vinh danh TikTok Awards 2025 vì lý do này

Vân Vân - Đại Vân
19/10/2025 20:00 GMT+7

Tối 18.10, tại TikTok Awards Việt Nam 2025, diễn viên Huỳnh Lập xuất hiện với trang phục theo đúng dresscode của sự kiện. Tuy nhiên, anh cho biết khá bất ngờ khi nhận ra outfit của mình có phần trùng với trang phục của vũ đoàn biểu diễn mở màn, tạo nên khoảnh khắc vui nhộn bên lề đêm vinh danh.

Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2025 tối 18.10.2025 tại Thisky Hall Sala (TP.HCM) như một “bữa tiệc” thịnh soạn, với sự hội tụ của nhiều nhà sáng tạo nội dung.

Huỳnh Lập 'lạc lõng' giữa Đêm vinh danh TikTok Awards 2025 vì lý do này


Huỳnh Lập 'lạc lõng' giữa Đêm vinh danh TikTok Awards 2025 vì lý do này - Ảnh 1.

Huỳnh Lập đăng tải video hài hước về việc "trùng trang phục" với vũ công

ẢNH: TIKTOK HUỲNH LẬP

Với chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo” (New Era, New Icons), sự kiện đã mở ra một chương mới đầy cảm hứng, vinh danh 18 biểu tượng xuất sắc nhất từ 16 hạng mục đề cử, những nhà sáng tạo nội dung và đối tác đã tiếp nối hành trình của kỷ nguyên sáng tạo đầy cảm hứng, bằng tinh thần đổi mới và những nội dung mang giá trị tích cực.

Giữa những bộ trang phục đẹp mắt, diễn viên Huỳnh Lập gây chú ý với bộ trang phục lấp lánh, phối hồng đúng dresscode của sự kiện. Thế nhưng chính anh cũng bất ngờ khi outfit của mình có phần giống các dancer trong tiết mục mở màn.

Tin liên quan

Trâm Anh nói gì khi bị so sánh với Kaity Nguyễn?

Trâm Anh nói gì khi bị so sánh với Kaity Nguyễn?

Sau vai diễn nữ tiếp viên trong Tử chiến trên không, Trâm Anh trở thành gương mặt được khán giả chú ý. Người đẹp bước ra từ The Face Vietnam 2018 đã có những chia sẻ thẳng thắn trước những so sánh về diễn xuất với Kaity Nguyễn.

Khám phá thêm chủ đề

TikTok TikTok Award Vietnam 2025 TikTok Award TikTok Award Vietnam TikTok Award Việt Nam new era new icons TikToker Huỳnh Lập Choco Trúc Phương Lại Mai Hoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận