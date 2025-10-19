Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trâm Anh nói gì khi bị so sánh với Kaity Nguyễn?
Video Giải trí

Trâm Anh nói gì khi bị so sánh với Kaity Nguyễn?

Hải Duy - Hữu Tín
19/10/2025 06:00 GMT+7

Sau vai diễn nữ tiếp viên trong Tử chiến trên không, Trâm Anh trở thành gương mặt được khán giả chú ý. Người đẹp bước ra từ The Face Vietnam 2018 đã có những chia sẻ thẳng thắn trước những so sánh về diễn xuất với Kaity Nguyễn.

Diễn viên Trâm Anh vừa xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOL và beauty blogger như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Quỳnh Anh, Hà My, Chloe Nguyễn, An Phương... và có cả bạn diễn Kaity Nguyễn trong tác phẩm đang thu về hơn 240 tỉ đồng.

Vai diễn ấn tượng của Trâm Anh

Trong Tử chiến trên không, Trâm Anh đảm nhận vai nữ tiếp viên Nhàn, người phụ nữ gan dạ, kiên cường giữa vụ cướp máy bay có thật năm 1978. Dù không phải là vai diễn điện ảnh đầu tiên, nhưng đây là lần hiếm hoi Trâm Anh đảm nhận một nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều phân cảnh hành động căng thẳng. Diễn viên Cái giá của hạnh phúc cũng có những chia sẻ khi bị so sánh về diễn xuất với bạn diễn Kaity Nguyễn.

Trâm Anh nói gì khi bị so sánh với Kaity Nguyễn? - Ảnh 1.

Trâm Anh xuất hiện rạng rỡ tại buổi tọa đàm khoa học về thẩm mỹ

Ảnh: Menard Việt Nam

Dù bị đặt lên bàn cân so sánh, Trâm Anh chọn cách đón nhận mọi ý kiến bằng thái độ cầu thị. Cô cho biết, việc được nhìn nhận cùng những gương mặt nổi bật trong điện ảnh Việt là áp lực, nhưng cũng là động lực để bản thân tiến bộ hơn.

Từng xuất thân là người mẫu, nhưng cô lại chọn lối rẽ sang diễn xuất. Đó không chỉ là bước ngoặt mà còn là cách cô khám phá giới hạn và khẳng định bản thân trong nghệ thuật. Sau thành công của Tử chiến trên không, Trâm Anh chia sẻ cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và học cách giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Với cô, vẻ đẹp không đến từ những lớp trang điểm cầu kỳ, mà từ sự cân bằng giữa cơ thể và tinh thần.

Trâm Anh nói gì khi bị so sánh với Kaity Nguyễn?

Trâm Anh, sinh năm 1995 tại Bình Phước, là người mẫu và diễn viên được chú ý của màn ảnh Việt. Cô từng ghi dấu với ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2018. Từ người mẫu ảnh, cô rẽ hướng sang diễn xuất và ghi dấu qua nhiều dự án như Kẻ săn tin, Trói buộc yêu thương, Cây táo nở hoa, Cái giá của hạnh phúc hay series kinh dị Trại hoa đỏ. Năm 2025, Trâm Anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn khi đảm nhận vai nữ tiếp viên trưởng Nhàn trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không. Trâm Anh đang dần định hình hình ảnh một diễn viên trẻ bản lĩnh, sẵn sàng bứt phá để khẳng định vị thế trong làng điện ảnh Việt.


Tin liên quan

Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di cùng Khương Ngọc 'họp gia đình' tại ON TRENDING

Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di cùng Khương Ngọc 'họp gia đình' tại ON TRENDING

Để biết thêm về câu chuyện phía sau vai diễn của dàn diễn viên phim 'Cục vàng của ngoại', mời quý khán giả đón xem chương trình ON TRENDING vào lúc 13 giờ ngày 18.10 trên các nền tảng trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.

Hồng Đào: Tôi đi diễn không quan tâm giải thưởng

Thân thế mỹ nhân Hà Nội hát cải lương ngọt như gái miền Tây khiến NSƯT Kim Tiểu Long say đắm

Khám phá thêm chủ đề

Trâm anh Kaity Nguyễn Tử chiến trên không Cây Táo Nở Hoa Tiểu Vy phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận