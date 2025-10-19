Diễn viên Trâm Anh vừa xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOL và beauty blogger như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Quỳnh Anh, Hà My, Chloe Nguyễn, An Phương... và có cả bạn diễn Kaity Nguyễn trong tác phẩm đang thu về hơn 240 tỉ đồng.

Vai diễn ấn tượng của Trâm Anh

Trong Tử chiến trên không, Trâm Anh đảm nhận vai nữ tiếp viên Nhàn, người phụ nữ gan dạ, kiên cường giữa vụ cướp máy bay có thật năm 1978. Dù không phải là vai diễn điện ảnh đầu tiên, nhưng đây là lần hiếm hoi Trâm Anh đảm nhận một nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều phân cảnh hành động căng thẳng. Diễn viên Cái giá của hạnh phúc cũng có những chia sẻ khi bị so sánh về diễn xuất với bạn diễn Kaity Nguyễn.

Trâm Anh xuất hiện rạng rỡ tại buổi tọa đàm khoa học về thẩm mỹ Ảnh: Menard Việt Nam

Dù bị đặt lên bàn cân so sánh, Trâm Anh chọn cách đón nhận mọi ý kiến bằng thái độ cầu thị. Cô cho biết, việc được nhìn nhận cùng những gương mặt nổi bật trong điện ảnh Việt là áp lực, nhưng cũng là động lực để bản thân tiến bộ hơn.

Từng xuất thân là người mẫu, nhưng cô lại chọn lối rẽ sang diễn xuất. Đó không chỉ là bước ngoặt mà còn là cách cô khám phá giới hạn và khẳng định bản thân trong nghệ thuật. Sau thành công của Tử chiến trên không, Trâm Anh chia sẻ cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và học cách giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Với cô, vẻ đẹp không đến từ những lớp trang điểm cầu kỳ, mà từ sự cân bằng giữa cơ thể và tinh thần.

Trâm Anh nói gì khi bị so sánh với Kaity Nguyễn?

Trâm Anh, sinh năm 1995 tại Bình Phước, là người mẫu và diễn viên được chú ý của màn ảnh Việt. Cô từng ghi dấu với ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2018. Từ người mẫu ảnh, cô rẽ hướng sang diễn xuất và ghi dấu qua nhiều dự án như Kẻ săn tin, Trói buộc yêu thương, Cây táo nở hoa, Cái giá của hạnh phúc hay series kinh dị Trại hoa đỏ. Năm 2025, Trâm Anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn khi đảm nhận vai nữ tiếp viên trưởng Nhàn trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không. Trâm Anh đang dần định hình hình ảnh một diễn viên trẻ bản lĩnh, sẵn sàng bứt phá để khẳng định vị thế trong làng điện ảnh Việt.



