Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di cùng Khương Ngọc 'họp gia đình' tại ON TRENDING

Sau thành công của phim Chị dâu, Khương Ngọc tiếp tục mang đến khán giả một bộ phim về mâu thuẫn các thế hệ trong một gia đình. Dưới một mái nhà, hàng loạt những xung đột xảy ra giữa mẹ - con, bà - cháu.

Từ những “mảnh vỡ” của mỗi nhân vật trong bộ phim, Khương Ngọc khiến khán giả nhìn thấy được chính mình và cả nỗi niềm sâu kín của người thân. Đảm nhiệm tuyến nhân vật chính trong phim vẫn là hai gương mặt quen thuộc gồm Việt Hương, Hồng Đào. Trong phim, cả hai đều thủ vai bà ngoại, phải gồng gánh nhiều trách nhiệm đối với gia đình.

Đón xem livestream trên kênh YouTube, TikTok iHayTV ẢNH: BẢO HẠO

Tuy hoàn cảnh có phần khác nhau nhưng nhân vật của Việt Hương và Hồng Đào lại tìm được sự đồng cảm. Cả hai cùng với Băng Di gửi đến người xem những câu chuyện gần gũi, tưởng chừng như bình thường nhưng lại chan chứa nhiều ý nghĩa về sức mạnh tình thân.

Đến biết thêm về câu chuyện phía sau vai diễn của dàn diễn viên phim Cục vàng của ngoại, mời quý khán giả đón xem chương trình ON TRENDING vào lúc 13 giờ ngày 18.10 trên các nền tảng trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.



