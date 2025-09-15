Tối 14.9, chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Viẹtnam) chính thức diễn ra với màn tranh tài của 35 thí sinh đến từ khắp nơi trên khắp cả nước. Vượt qua 34 đối thủ, Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk đã giành được chiếc vương miện năm nay. Bên cạnh đó, Á hậu 1 được trao cho Nguyễn Thị Thu Ngân. Á hậu 2 là Lê Thị Thu Trà, Á hậu 3 gọi tên Đinh Y Quyên và Á hậu 4 là La Ngọc Phương Anh.

Màn trình diễn áo tắm nóng bỏng của top 20 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025

Ngay sau đêm chung kết, Hoa hậu Yến Nhi và các Á hậu đã có mặt tại phim trường Báo Thanh Niên trong chương trình ON TRENDING. Trong buổi phát trực tiếp, những người đẹp có nhiều cơ hội để chia sẻ về hành trình gian nan nhưng cũng không kém phần rực rỡ trong suốt hơn một tháng tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, các mỹ nhân bật mí thêm về chuyện hậu trường, thậm chí kể những tật xấu của nhau.

Đón xem ON TRENDING trên kênh iHay TV ẢNH: BẢO HẠO

Để trò chuyện và đặt câu hỏi cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 và các Á hậu, mời quý vị khán giả đón xem chương trình ON TRENDING vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15.9 trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.



