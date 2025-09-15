Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gia cảnh đặc biệt của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025
Video Giải trí

Gia cảnh đặc biệt của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Hải Duy - Hữu Tín
15/09/2025 13:14 GMT+7

Vượt qua 34 cô gái tiềm năng, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 chính thức gọi tên người đẹp đến từ Đắk Lắk - Nguyễn Thị Yến Nhi.

Tối 14.9, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 – Miss Grand Vietnam đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Vượt qua 34 thí sinh “nặng ký”, người đẹp mang dải sash Đắk Lắk Nguyễn Thị Yến Nhi chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Solara Aurelia - Hồng nhật kim quang.

Gia cảnh đặc biệt của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Gia cảnh đặc biệt của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Ba mẹ tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Nguyễn Thị Yến Nhi

Ảnh: HỮU TÍN

Trước đó, người đẹp 10X đến từ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) gây chú ý khi từng lọt vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2024, đồng thời ghi dấu ấn ở các hạng mục phụ như Top 5 Miss Fashion và Top 5 Grand Voice Awards. Chia sẻ về gia cảnh của tân Hoa hậu, ba mẹ Yến Nhi cho biết gia đình có ba anh chị em, cô là con thứ. Xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ mưu sinh bằng nghề bán vé số, làm phụ hồ. Đến nay, gia đình vẫn tiếp tục công việc phụ hồ để trang trải cuộc sống và chuẩn bị cho người em trai của Yến Nhi bước vào giảng đường đại học.

Gia cảnh đặc biệt của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Nói về kết quả chung cuộc, Trưởng ban giám khảo – Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận định thí sinh Yến Nhi hội tụ đầy đủ tố chất để đăng quang. Qua nhiều vòng đánh giá, ban giám khảo cho rằng cô đủ bản lĩnh và khả năng để đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Song song đó, trước những tranh cãi liên quan đến kết quả cuộc thi, thành viên ban giám khảo – NTK Thanh Hương Bùi khẳng định ban tổ chức sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả chung cuộc cũng như việc tân Hoa hậu đại diện tham gia đấu trường quốc tế.

