Top 20 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn bikini nóng bỏng
Top 20 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn bikini nóng bỏng

Hải Duy - Hữu Tín
15/09/2025 08:05 GMT+7

Tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, các cô gái trong top 20 đã có màn trình diễn áo tắm tự tin và nóng bỏng thu hút ánh nhìn của khán giả.

Sau hành trình tranh tài khốc liệt, đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM đã chính thức lộ diện top 20 thí sinh xuất sắc nhất. Một trong những phần thi khiến khán giả "nổ mắt" chính là màn trình diễn áo tắm, nơi nhan sắc, thần thái và hình thể của các người đẹp được tôn vinh một cách trọn vẹn.

Màn trình diễn áo tắm nóng bỏng của top 20 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh lần lượt sải bước trong trang phục áo tắm hai mảnh, tự tin catwalk trên sân khấu, không chỉ phô diễn kỹ năng trình diễn được rèn luyện kỹ lưỡng mà còn phản ánh sự tự hào về vóc dáng và vẻ đẹp cá nhân.

Top 20 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn bikini nóng bỏng- Ảnh 1.

Một trong những phần thi khiến khán giả “nổ mắt” chính là màn trình diễn áo tắm tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

ẢNH: HỮU TÍN

Không dừng lại ở đó, bên cạnh những thí sinh được đánh giá cao từ những ngày đầu nhập cuộc, top 20 thí sinh chung cuộc bắt đầu có nhiều màn "lội ngược dòng" ngoạn mục. Không những thể hiện rõ những sự thay đổi qua hình thể mà cô còn chứng minh rằng việc cô có mặt ở top 20 là hoàn toàn xứng đáng.

Độc lạ: Đồ bộ, bún cá... xuất hiện tại Miss Grand Vietnam 2025

Độc lạ: Đồ bộ, bún cá... xuất hiện tại Miss Grand Vietnam 2025

Đêm thi National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) của Miss Grand Vietnam 2025 vừa diễn ra tối 11.9 tại TP.HCM, quy tụ nhiều thiết kế độc lạ và đẹp mắt.

bikini top 20 Miss Grand Vietnam trình diễn áo tắm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam
