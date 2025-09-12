Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những màn trình diễn trang phục dân độc lạ tại Miss Grand Vietnam 2025
Video Giải trí

Hải Duy
Hải Duy
12/09/2025 19:22 GMT+7

Đêm thi National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) của Miss Grand Vietnam 2025 vừa diễn ra tối 11.9 tại TP.HCM, quy tụ nhiều thiết kế độc lạ và đẹp mắt.

Tối 11.9, vòng thi National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) của Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM. Trước giờ biểu diễn, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài, ban tổ chức buộc phải tạm hoãn chương trình trong thời gian ngắn. Khi sân khấu chính thức bắt đầu, mưa vẫn còn lất phất nhưng bầu không khí vẫn vô cùng sôi động.

Sự kiện quy tụ nhiều thiết kế độc đáo, sáng tạo và giàu tính thẩm mỹ đến từ các nhà thiết kế trẻ, được dàn dựng công phu dưới sự đồng hành và dẫn dắt của 4 mentor như NTK Đặng Trọng Minh Châu, Ivan Trần, Vũ Việt HàNguyễn Việt Hùng. Phần thi National Costume (Trang phục văn hoá dân tộc) của Miss Grand vốn nổi tiếng là show diễn tạo được nhiều dấu ấn với những màn trình diễn ấn tượng thông qua ngôn ngữ thời trang.

Những màn trình diễn trang phục dân độc lạ tại Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Mùa giải năm nay quy tụ nhiều thiết kế độc lạ và đẹp mắt

ẢNH: KIENG CAN TEAM

Tại mùa giải năm nay, chương trình tiếp tục ghi điểm với công chúng nhờ sự đầu tư chỉn chu, hoành tráng. Bên cạnh những thiết kế độc đáo, mới lạ, đêm thi cũng ghi nhận không ít trang phục có kết cấu đồ sộ, gây trở ngại cho phần trình diễn của thí sinh. Thậm chí, một số bộ trang phục có trọng lượng quá nặng khiến người mặc di chuyển khó khăn, phải loạng choạng trên sân khấu.

