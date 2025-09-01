Tối 30.8, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) là hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam 2025) đã diễn ra sôi động tại TP.HCM. Thảm đỏ sự kiện trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn Hoa hậu, Á hậu nổi bật của làng giải trí Việt như Miss Global 2025 Nguyễn Đình Như Vân, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Lê Quế Anh, Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Ánh Vương, Á vương Minh Toại, Đinh Ta Bi…

Không chỉ có dàn mỹ nhân tỏa sắc, chương trình còn ghi dấu bởi sự xuất hiện của ca sĩ Nhật Kim Anh, Lâm Khánh Chi, diễn viên Dương Cẩm Lynh, Lộ Lộ… cùng với sự góp mặt của bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, tạo nên bức tranh thảm đỏ rực rỡ, sôi động.

Dàn thí sinh nổi bật tại Vietnam Beauty Fashion Fest ẢNH: HẢI DUY

Sàn runway trở nên nóng hơn bao giờ hết khi vị trí first face và vedette được đảm nhận bởi loạt gương mặt đình đám của làng mốt Việt như Lê Hoàng Phương, Tiểu Vy, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô… Đây cũng là cơ hội để các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 thỏa sức thể hiện dấu ấn cá nhân, từng bước tiến gần hơn đến ngôi vị cao nhất.

Ca sĩ bolero, diễn viên, người mẫu gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2025

Những gương mặt gây chú ý ngay từ vòng đầu như Phạm Yến, Như Thùy, Ngô Thái Ngân, Lily Chen… ngày càng khẳng định phong độ với tinh thần "máu chiến", để lại dấu ấn mạnh mẽ qua từng bước catwalk. Song song đó, nhiều gương mặt mới cũng bắt đầu lộ diện, được đánh giá là những thí sinh tiềm năng, sẵn sàng trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện danh giá