Sau hai tuần công chiếu, doanh thu của phim Mưa đỏ đã vượt mốc 550 tỉ đồng, chính thức soán ngôi vị của bộ phim Mai do Trấn Thành đạo diễn trước đó. Thành công này được xem là một cột mốc lịch sử, đặc biệt đối với dòng phim chiến tranh, lịch sử của Việt Nam, đồng thời giúp tên tuổi của dàn diễn viên phim Mưa đỏ được công chúng yêu mến.

Trong chương trình 'On Trending' của Báo Thanh Niên, khán giả sẽ được giao lưu trực tuyến với các diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (vai Tú), Steven Nguyễn (vai Quang), Lương Gia Huy (vai Hoàng) và một nhân vật bí ẩn.

Ở 'On Trending', khán giả không chỉ được lắng nghe mối quan hệ của các diễn viên ngoài đời, cuộc sống hiện tại sau thành công của phim mà còn có thể đặt câu hỏi hoặc thử thách khách mời ngay trên livestream.

Đón xem 'On Trending' trên kênh YouTube iHayTV vào lúc 16:00 - 10.9.2025 ẢNH: ĐÔNG DƯƠNG

Để có cơ hội trò chuyện cùng dàn diễn viên Mưa đỏ cũng như biết được nhân vật bí ẩn là ai, mời quý vị khán giả đón xem chương trình 'On Trending' vào lúc 16 giờ ngày 10.9.2025 trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.