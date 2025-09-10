'Ngoại truyện' Mưa Đỏ: Vì sao Sen không đấu tay đôi với Quang?

Trong buổi 'mini talkshow' trên kênh iHayTV, nhân vật Sen (do Hoàng Long thủ vai) trong phim Mưa đỏ đã có một chia sẻ thú vị khiến fan cười ngất.

"Sen" cho biết, mình không dám đấu tay đôi với Quang (Steven Nguyễn) vì "sợ khán giả hết phim coi". Sự tự tin hài hước này ngay lập tức tạo hiệu ứng mạnh, khiến cộng đồng mạng thích thú. Bằng chứng là chỉ sau ít giờ, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này trên TikTok iHayTV đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Câu trả lời của Sen về việc đấu tay đôi với Quang trong 'Mưa đỏ' gây bão mạng ẢNH: TikTok iHay TV

Sau hai tuần công chiếu, doanh thu của phim Mưa đỏ đã vượt mốc 550 tỉ đồng, chính thức soán ngôi vị của bộ phim Mai do Trấn Thành đạo diễn trước đó. Thành công này được xem là một cột mốc lịch sử, đặc biệt đối với dòng phim chiến tranh, lịch sử của Việt Nam, đồng thời giúp tên tuổi của dàn diễn viên phim Mưa đỏ được công chúng yêu mến.

Trong chương trình 'On Trending' của Báo Thanh Niên chiều 10.9, khán giả sẽ được giao lưu trực tuyến với các diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (vai Tú), Steven Nguyễn (vai Quang), Lương Gia Huy (vai Hoàng) và một nhân vật bí ẩn.

Để có cơ hội trò chuyện cùng dàn diễn viên Mưa đỏ cũng như biết được nhân vật bí ẩn là ai, mời quý vị khán giả đón xem chương trình 'On Trending' vào lúc 16 giờ ngày 10.9 trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.



