Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
'Ngoại truyện' Mưa Đỏ: Vì sao Sen không đấu tay đôi với Quang?
Video Giải trí

'Ngoại truyện' Mưa Đỏ: Vì sao Sen không đấu tay đôi với Quang?

Đại Vân - Minh Hy
10/09/2025 09:55 GMT+7

Phim Mưa đỏ vẫn đang càn quét phòng vé Việt Nam với doanh thu hơn 500 tỉ đồng, giữ vững top 1. Trong buổi 'mini talkshow' trên kênh iHayTV, nhân vật Sen đã có chia sẻ thú vị khiến fan cười ngất.

Trong buổi 'mini talkshow' trên kênh iHayTV, nhân vật Sen (do Hoàng Long thủ vai) trong phim Mưa đỏ đã có một chia sẻ thú vị khiến fan cười ngất.

'Ngoại truyện' Mưa Đỏ: Vì sao Sen không đấu tay đôi với Quang? - Ảnh 1.

"Sen" cho biết, mình không dám đấu tay đôi với Quang (Steven Nguyễn) vì "sợ khán giả hết phim coi". Sự tự tin hài hước này ngay lập tức tạo hiệu ứng mạnh, khiến cộng đồng mạng thích thú. Bằng chứng là chỉ sau ít giờ, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này trên TikTok iHayTV đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

'Ngoại truyện' Mưa Đỏ: Vì sao Sen không đấu tay đôi với Quang? - Ảnh 2.

Câu trả lời của Sen về việc đấu tay đôi với Quang trong 'Mưa đỏ' gây bão mạng

ẢNH: TikTok iHay TV

Sau hai tuần công chiếu, doanh thu của phim Mưa đỏ đã vượt mốc 550 tỉ đồng, chính thức soán ngôi vị của bộ phim Mai do Trấn Thành đạo diễn trước đó. Thành công này được xem là một cột mốc lịch sử, đặc biệt đối với dòng phim chiến tranh, lịch sử của Việt Nam, đồng thời giúp tên tuổi của dàn diễn viên phim Mưa đỏ được công chúng yêu mến. 

Trong chương trình 'On Trending' của Báo Thanh Niên chiều 10.9, khán giả sẽ được giao lưu trực tuyến với các diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (vai Tú), Steven Nguyễn (vai Quang), Lương Gia Huy (vai Hoàng) và một nhân vật bí ẩn.

Để có cơ hội trò chuyện cùng dàn diễn viên Mưa đỏ cũng như biết được nhân vật bí ẩn là ai, mời quý vị khán giả đón xem chương trình 'On Trending' vào lúc 16 giờ ngày 10.9 trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.


Tin liên quan

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen và Tấn kể xấu Tạ

Hậu trường Mưa đỏ: Bình tỏ tình với Hồng, Sen và Tấn kể xấu Tạ

Ba diễn viên Lê Hoàng Long (vai Sen), Lâm Thanh Nhã (vai Bình) và Trần Gia Huy (vai Tấn) lần lượt bật mí những câu chuyện vui buồn trong suốt hành trình đóng phim 'Mưa' đỏ tại buổi Minitalkshow.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa đỏ Sen Mưa Đỏ Quang Steven Nguyễn đấu tay đôi đặc công việt nam phim Mưa đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận